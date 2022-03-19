Ну с этой точки зрения закопайте под грушей. Так вам будет проще и надёжнее будет получить именно долларами и именно в той сумме что вы закопаете
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 бер, 2022 17:44
Додано: Суб 19 бер, 2022 22:00
спокійно, не кіпішуєм
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Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24.
У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні. Роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку.
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