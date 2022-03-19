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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:44

  finfen написав:Але при собі тримати гроші - це небезпечно через обстріли, бомбардування.Що в такому разі небезпечніше - банк, чи при собі?

Ну с этой точки зрения закопайте под грушей. Так вам будет проще и надёжнее будет получить именно долларами и именно в той сумме что вы закопаете
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:00

спокійно, не кіпішуєм
---

Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24.
У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні. Роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку.
greenozon
 
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