Ну с этой точки зрения закопайте под грушей. Так вам будет проще и надёжнее будет получить именно долларами и именно в той сумме что вы закопаете
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 бер, 2022 17:44
Додано: Суб 19 бер, 2022 22:00
спокійно, не кіпішуєм
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Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24.
У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні. Роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку.
Додано: Суб 19 бер, 2022 23:02
Re: ПриватБанк
ICU тоже собирали пул заинтересованных и там 0 комиссий (а не 2500 грн).
Додано: Суб 19 бер, 2022 23:19
Re: ПриватБанк
Оплата комуналки в Next.privat24 іде через LiqPay? На цій гілці писали,що через сервіс Liqpay оплата без комісії. Це так?
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:02
Так потестите. Оно же комис пишет. Но я так понял что то что писалось об отмене комиса по ликпею касалось тех кто использует эквайринг от ликпея. Это немного не то же что комис в п24
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