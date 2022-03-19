RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:44

  finfen написав:Але при собі тримати гроші - це небезпечно через обстріли, бомбардування.Що в такому разі небезпечніше - банк, чи при собі?

Ну с этой точки зрения закопайте под грушей. Так вам будет проще и надёжнее будет получить именно долларами и именно в той сумме что вы закопаете
WallNutPen
 
Повідомлень: 84
З нами з: 08.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:00

спокійно, не кіпішуєм
---

Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24.
У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні. Роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку.
greenozon
 
Повідомлень: 12967
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 23:02

Re: ПриватБанк

ICU тоже собирали пул заинтересованных и там 0 комиссий (а не 2500 грн).
mikos
 
Повідомлень: 176
З нами з: 07.06.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 23:19

Re: ПриватБанк

Оплата комуналки в Next.privat24 іде через LiqPay? На цій гілці писали,що через сервіс Liqpay оплата без комісії. Це так?
Golf_streem
 
Повідомлень: 251
З нами з: 06.08.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:02

  Golf_streem написав:Оплата комуналки в Next.privat24 іде через LiqPay? На цій гілці писали,що через сервіс Liqpay оплата без комісії. Це так?

Так потестите. Оно же комис пишет. Но я так понял что то что писалось об отмене комиса по ликпею касалось тех кто использует эквайринг от ликпея. Это немного не то же что комис в п24
WallNutPen
 
Повідомлень: 84
З нами з: 08.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:46

  WallNutPen написав:
  Golf_streem написав:Оплата комуналки в Next.privat24 іде через LiqPay? На цій гілці писали,що через сервіс Liqpay оплата без комісії. Це так?

Так потестите. Оно же комис пишет. Но я так понял что то что писалось об отмене комиса по ликпею касалось тех кто использует эквайринг от ликпея. Это немного не то же что комис в п24

Комісію взяли. Просто хотів почути думки з цього приводу. Мабуть Ви праві.
Golf_streem
 
Повідомлень: 251
З нами з: 06.08.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 42434445
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (446)
20.03.2022 00:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.