|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 бер, 2022 17:44
finfen написав:
Але при собі тримати гроші - це небезпечно через обстріли, бомбардування.Що в такому разі небезпечніше - банк, чи при собі?
Ну с этой точки зрения закопайте под грушей. Так вам будет проще и надёжнее будет получить именно долларами и именно в той сумме что вы закопаете
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 22:00
спокійно, не кіпішуєм
---
Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24.
У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні. Роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку.
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12967
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 1138 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 19 бер, 2022 23:02
ICU тоже собирали пул заинтересованных и там 0 комиссий (а не 2500 грн).
-
mikos
-
-
- Повідомлень: 176
- З нами з: 07.06.16
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 23:19
Оплата комуналки в Next.privat24 іде через LiqPay? На цій гілці писали,що через сервіс Liqpay оплата без комісії. Це так?
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 251
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:02
Golf_streem написав:
Оплата комуналки в Next.privat24 іде через LiqPay? На цій гілці писали,що через сервіс Liqpay оплата без комісії. Це так?
Так потестите. Оно же комис пишет. Но я так понял что то что писалось об отмене комиса по ликпею касалось тех кто использует эквайринг от ликпея. Это немного не то же что комис в п24
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:46
WallNutPen написав: Golf_streem написав:
Оплата комуналки в Next.privat24 іде через LiqPay? На цій гілці писали,що через сервіс Liqpay оплата без комісії. Це так?
Так потестите. Оно же комис пишет. Но я так понял что то что писалось об отмене комиса по ликпею касалось тех кто использует эквайринг от ликпея. Это немного не то же что комис в п24
Комісію взяли. Просто хотів почути думки з цього приводу. Мабуть Ви праві.
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 251
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 бер, 2022 06:19
mikos написав:
ICU тоже собирали пул заинтересованных и там 0 комиссий (а не 2500 грн).
На разі ICU не продає валютні військові.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6739
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 916 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 бер, 2022 07:41
Так и не понял, февральские траты нужно гасить в этом месяце или до июня?
-
Monk23
-
-
- Повідомлень: 205
- З нами з: 11.07.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|