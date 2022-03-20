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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:44

  finfen написав:Але при собі тримати гроші - це небезпечно через обстріли, бомбардування.Що в такому разі небезпечніше - банк, чи при собі?

Ну с этой точки зрения закопайте под грушей. Так вам будет проще и надёжнее будет получить именно долларами и именно в той сумме что вы закопаете
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:00

спокійно, не кіпішуєм
---

Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24.
У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні. Роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 23:02

Re: ПриватБанк

ICU тоже собирали пул заинтересованных и там 0 комиссий (а не 2500 грн).
mikos
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 23:19

Re: ПриватБанк

Оплата комуналки в Next.privat24 іде через LiqPay? На цій гілці писали,що через сервіс Liqpay оплата без комісії. Це так?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:02

  Golf_streem написав:Оплата комуналки в Next.privat24 іде через LiqPay? На цій гілці писали,що через сервіс Liqpay оплата без комісії. Це так?

Так потестите. Оно же комис пишет. Но я так понял что то что писалось об отмене комиса по ликпею касалось тех кто использует эквайринг от ликпея. Это немного не то же что комис в п24
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:46

  WallNutPen написав:
  Golf_streem написав:Оплата комуналки в Next.privat24 іде через LiqPay? На цій гілці писали,що через сервіс Liqpay оплата без комісії. Це так?

Так потестите. Оно же комис пишет. Но я так понял что то что писалось об отмене комиса по ликпею касалось тех кто использует эквайринг от ликпея. Это немного не то же что комис в п24

Комісію взяли. Просто хотів почути думки з цього приводу. Мабуть Ви праві.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 06:19

  mikos написав:ICU тоже собирали пул заинтересованных и там 0 комиссий (а не 2500 грн).

На разі ICU не продає валютні військові.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 07:41

Так и не понял, февральские траты нужно гасить в этом месяце или до июня?
Monk23
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 14:35

10:00

Уже лишние 4.5 часа, они там вообще сегодня собираются запускать работу ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 16:39

  Monk23 написав:Так и не понял, февральские траты нужно гасить в этом месяце или до июня?

не так и не так :D

как пишут здесь
Як працює ПриватБанк в умовах воєнного стану
/Поширенні питання
Чи є в ПриватБанку кредитні канікули?

Так, з 1 березня 2022 року в ПриватБанку діють кредитні канікули для власників кредитних карток із заборгованістю, зокрема з простроченням зобов’язань до 90 днів. На цей час скасовано обов’язковий щомісячний платіж. Ви можете вносити кошти на рахунок за власним бажанням.

Протягом якого часу діють кредитні канікули?

Кредитні канікули діють з 1 березня до 1 червня 2022 року.

Чи є додаткові пільгові умови за кредитними канікулами?

Так. Додатково на березень 2022 року ПриватБанк знижує плату за користування кредитними коштами до 0,00001%. Тобто фактично нарахування та списання процентів за березень 2022 року не буде.

Яка процентна ставка за кредитом буде в квітні й травні 2022 року?

Буде окреме повідомлення про процентні ставки на квітень і травень 2022 року.

если не погасите в марте, то вылетаете из грейса. в марте ставка еще .0000 %.
что в апреле и мае - следим за объявлениями.

т.е. сейчас можно не погасить, % нет, но вылет из грейса.
и если вернут %, то надо будет гасить весь кредитный лимит
Shaman
 
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