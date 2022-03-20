Ну с этой точки зрения закопайте под грушей. Так вам будет проще и надёжнее будет получить именно долларами и именно в той сумме что вы закопаете
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 бер, 2022 17:44
Додано: Суб 19 бер, 2022 22:00
спокійно, не кіпішуєм
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Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24.
У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні. Роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку.
Додано: Суб 19 бер, 2022 23:02
Re: ПриватБанк
ICU тоже собирали пул заинтересованных и там 0 комиссий (а не 2500 грн).
Додано: Суб 19 бер, 2022 23:19
Re: ПриватБанк
Оплата комуналки в Next.privat24 іде через LiqPay? На цій гілці писали,що через сервіс Liqpay оплата без комісії. Це так?
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:02
Так потестите. Оно же комис пишет. Но я так понял что то что писалось об отмене комиса по ликпею касалось тех кто использует эквайринг от ликпея. Это немного не то же что комис в п24
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:46
Комісію взяли. Просто хотів почути думки з цього приводу. Мабуть Ви праві.
Додано: Нед 20 бер, 2022 06:19
Додано: Нед 20 бер, 2022 07:41
Так и не понял, февральские траты нужно гасить в этом месяце или до июня?
Додано: Нед 20 бер, 2022 14:35
10:00
Уже лишние 4.5 часа, они там вообще сегодня собираются запускать работу ?
Додано: Нед 20 бер, 2022 16:39
не так и не так
как пишут здесь
/Поширенні питання
если не погасите в марте, то вылетаете из грейса. в марте ставка еще .0000 %.
что в апреле и мае - следим за объявлениями.
т.е. сейчас можно не погасить, % нет, но вылет из грейса.
и если вернут %, то надо будет гасить весь кредитный лимит
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