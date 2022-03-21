Нулевая комиссия за пополнение КДВ закончилась? В П24 рисует обычные полпроцента.
P.S. Уже снова О%. Видимо, издержки продолжающихся "технических работ".
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Додано: Пон 21 бер, 2022 10:50
Нулевая комиссия за пополнение КДВ закончилась? В П24 рисует обычные полпроцента.
P.S. Уже снова О%. Видимо, издержки продолжающихся "технических работ".
Востаннє редагувалось Кащей в Пон 21 бер, 2022 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 бер, 2022 11:06
Додано: Пон 21 бер, 2022 11:22
Re: ПриватБанк
Додано: Пон 21 бер, 2022 12:24
Какое-то время переводить средства не давало из-за проведения технических работ, потом стало рисовать обычную комиссию, а потом и комиссию убрали.
Думается если нужна наличка, то с КДВ в приватовских банкоматах ее веселее снимать, чем с карт других банков.
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