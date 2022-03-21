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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

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ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 10:50

Нулевая комиссия за пополнение КДВ закончилась? В П24 рисует обычные полпроцента.

P.S. Уже снова О%. Видимо, издержки продолжающихся "технических работ".
Востаннє редагувалось Кащей в Пон 21 бер, 2022 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 11:06

  Кащей написав:Нулевая комиссия за пополнение КДВ закончилась? В П24 рисует обычные полпроцента.

У меня 0%.
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 11:22

Re: ПриватБанк

  Кащей написав:Нулевая комиссия за пополнение КДВ закончилась? В П24 рисует обычные полпроцента.
зачем КДВ если с Универсальной вход и виход = 0,
принаймі так було до покращення.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 12:24

  mikos написав:
  Кащей написав:Нулевая комиссия за пополнение КДВ закончилась? В П24 рисует обычные полпроцента.

У меня 0%.

Какое-то время переводить средства не давало из-за проведения технических работ, потом стало рисовать обычную комиссию, а потом и комиссию убрали.

  Goodman написав:
  Кащей написав:Нулевая комиссия за пополнение КДВ закончилась? В П24 рисует обычные полпроцента.
зачем КДВ если с Универсальной вход и виход = 0,
принаймі так було до покращення.

Думается если нужна наличка, то с КДВ в приватовских банкоматах ее веселее снимать, чем с карт других банков.
ingtrans
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