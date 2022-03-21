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ПриватБанк
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Додано: Пон 21 бер, 2022 10:50
Нулевая комиссия за пополнение КДВ закончилась? В П24 рисует обычные полпроцента.
P.S. Уже снова О%. Видимо, издержки продолжающихся "технических работ".
Востаннє редагувалось Кащей
в Пон 21 бер, 2022 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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Кащей
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Додано: Пон 21 бер, 2022 11:06
Кащей написав:
Нулевая комиссия за пополнение КДВ закончилась? В П24 рисует обычные полпроцента.
У меня 0%.
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mikos
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Додано: Пон 21 бер, 2022 11:22
Кащей написав:
Нулевая комиссия за пополнение КДВ закончилась? В П24 рисует обычные полпроцента.
зачем КДВ если с Универсальной вход и виход = 0,
принаймі так було до покращення.
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Goodman
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Додано: Пон 21 бер, 2022 12:24
mikos написав: Кащей написав:
Нулевая комиссия за пополнение КДВ закончилась? В П24 рисует обычные полпроцента.
У меня 0%.
Какое-то время переводить средства не давало из-за проведения технических работ, потом стало рисовать обычную комиссию, а потом и комиссию убрали.
Goodman написав: Кащей написав:
Нулевая комиссия за пополнение КДВ закончилась? В П24 рисует обычные полпроцента.
зачем КДВ если с Универсальной вход и виход = 0,
принаймі так було до покращення.
Думается если нужна наличка, то с КДВ в приватовских банкоматах ее веселее снимать, чем с карт других банков.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 15:49
Добрий день.
Підкажіть, як з кдв можна перекинути без комісу на моно, альфу чи форвард? Дякую!
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Alex_TT
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Додано: Пон 21 бер, 2022 16:07
Alex_TT написав:Добрий день.
Підкажіть, як з кдв можна перекинути без комісу на моно, альфу чи форвард? Дякую!
Переказати за реквізитами 3 грн.
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renegade
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Додано: Пон 21 бер, 2022 16:18
renegade написав:
Alex_TT написав:Добрий день.
Підкажіть, як з кдв можна перекинути без комісу на моно, альфу чи форвард? Дякую!
Переказати за реквізитами 3 грн.
Дякую. А швидко ніяк?
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Alex_TT
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Додано: Пон 21 бер, 2022 16:30
Alex_TT, напряму ні.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 16:39
Alex_TT написав: renegade написав:
Alex_TT написав:Добрий день.
Підкажіть, як з кдв можна перекинути без комісу на моно, альфу чи форвард? Дякую!
Переказати за реквізитами 3 грн.
Дякую. А швидко ніяк?
Через термінал привату і швидко і задурно кдв - альфа.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 16:39
Alex_TT написав: renegade написав:
Alex_TT написав:Добрий день.
Підкажіть, як з кдв можна перекинути без комісу на моно, альфу чи форвард? Дякую!
Переказати за реквізитами 3 грн.
Дякую. А швидко ніяк?
На моно дійшло за 2 години, більше 20000 грн.
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renegade
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