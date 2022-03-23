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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 бер, 2022 11:53
Не снимает оплату частями. Как сделать чтобы сняло и начать пользоваться кредитными деньгами до следующего платежа?
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valeriy59
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