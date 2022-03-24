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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 бер, 2022 11:53
Re: ПриватБанк
Не снимает оплату частями. Как сделать чтобы сняло и начать пользоваться кредитными деньгами до следующего платежа?
Додано: Сер 23 бер, 2022 14:56
Дык кредитные каникулы же. Оплату частями не снимает.
Можете в самой сделке выбрать "Погасить досрочно". Можете вывести свои деньги куда подальше и пользоваться кредитными.
Додано: Чет 24 бер, 2022 17:46
Re: ПриватБанк
Кто-то пробовал, если зарубежом снять с универсальной _свои_ средства в банкомате, будет комис? Или сняли ограничение, будет 0, как и в Украине?
ЗЫ помимо комиса 2% за конверт
Додано: Чет 24 бер, 2022 18:29
Re: ПриватБанк
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