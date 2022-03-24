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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 11:53

Re: ПриватБанк

Не снимает оплату частями. Как сделать чтобы сняло и начать пользоваться кредитными деньгами до следующего платежа?
valeriy59
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 14:56

  valeriy59 написав:Не снимает оплату частями. Как сделать чтобы сняло и начать пользоваться кредитными деньгами до следующего платежа?

Дык кредитные каникулы же. Оплату частями не снимает.
Можете в самой сделке выбрать "Погасить досрочно". Можете вывести свои деньги куда подальше и пользоваться кредитными.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 17:46

Re: ПриватБанк

Кто-то пробовал, если зарубежом снять с универсальной _свои_ средства в банкомате, будет комис? Или сняли ограничение, будет 0, как и в Украине?

ЗЫ помимо комиса 2% за конверт
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 18:29

Re: ПриватБанк

  dr_morgenstern написав:ЗЫ помимо комиса 2% за конверт

У Привата как раз нет комиссии за конвертацию. 2% - это комиссия за снятие наличных за рубежом.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 20:10

У кого-то есть инфа, где есть каты КДВ Голд в Хмельницьком, облазил все в центре, нигде нет, оформил цифровую, но не всегда можно использовать, можно в ПП.
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 20:29

  melkh написав:У кого-то есть инфа, где есть каты КДВ Голд в Хмельницьком, облазил все в центре, нигде нет, оформил цифровую, но не всегда можно использовать, можно в ПП.

А шо вам даст голд-рубашка?
Я када-то спокойно оформил себе обычные вместо голда.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 21:19

  melkh написав:У кого-то есть инфа, где есть каты КДВ Голд в Хмельницьком, облазил все в центре, нигде нет, оформил цифровую, но не всегда можно использовать, можно в ПП.

В отделении говорили, что не дают сейчас пластик. Только новым клиентам.

Также заметил, что стало рисовать комисс за Голд. 20 грн и для тех, кто на льготном обслуживании был до недавнего времени.
Monk23
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