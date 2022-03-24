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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 бер, 2022 11:53
Не снимает оплату частями. Как сделать чтобы сняло и начать пользоваться кредитными деньгами до следующего платежа?
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valeriy59
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Додано: Сер 23 бер, 2022 14:56
valeriy59 написав:
Не снимает оплату частями. Как сделать чтобы сняло и начать пользоваться кредитными деньгами до следующего платежа?
Дык кредитные каникулы же. Оплату частями не снимает.
Можете в самой сделке выбрать "Погасить досрочно". Можете вывести свои деньги куда подальше и пользоваться кредитными.
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ramzes4
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Додано: Чет 24 бер, 2022 17:46
Кто-то пробовал, если зарубежом снять с универсальной _свои_ средства в банкомате, будет комис? Или сняли ограничение, будет 0, как и в Украине?
ЗЫ помимо комиса 2% за конверт
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dr_morgenstern
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Додано: Чет 24 бер, 2022 18:29
dr_morgenstern написав:
ЗЫ помимо комиса 2% за конверт
У Привата как раз нет комиссии за конвертацию. 2% - это комиссия за снятие наличных за рубежом.
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ingtrans
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Додано: Чет 24 бер, 2022 20:10
У кого-то есть инфа, где есть каты КДВ Голд в Хмельницьком, облазил все в центре, нигде нет, оформил цифровую, но не всегда можно использовать, можно в ПП.
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melkh
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Додано: Чет 24 бер, 2022 20:29
melkh написав:
У кого-то есть инфа, где есть каты КДВ Голд в Хмельницьком, облазил все в центре, нигде нет, оформил цифровую, но не всегда можно использовать, можно в ПП.
А шо вам даст голд-рубашка?
Я када-то спокойно оформил себе обычные вместо голда.
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Amethyst
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Додано: Чет 24 бер, 2022 21:19
melkh написав:
У кого-то есть инфа, где есть каты КДВ Голд в Хмельницьком, облазил все в центре, нигде нет, оформил цифровую, но не всегда можно использовать, можно в ПП.
В отделении говорили, что не дают сейчас пластик. Только новым клиентам.
Также заметил, что стало рисовать комисс за Голд. 20 грн и для тех, кто на льготном обслуживании был до недавнего времени.
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Monk23
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