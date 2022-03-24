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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

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ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 22:12

Re: ПриватБанк

  Monk23 написав:Также заметил, что стало рисовать комисс за Голд. 20 грн и для тех, кто на льготном обслуживании был до недавнего времени.
Это на сайте заказа карт такое видел?
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 22:33

  Ferlakur написав:
  Monk23 написав:Также заметил, что стало рисовать комисс за Голд. 20 грн и для тех, кто на льготном обслуживании был до недавнего времени.

Что значит "рисовать"?

Попробуйте создать новую Digital-карту Голд. Там будет надпись, бесплатно или нет. В начале месяца что-то изменилось. На двух акках заметил. На одном только как пару дней дали льготное, так как валюту туда скинул. На другом льготное было уже больше десятка лет наверное.
Monk23
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 22:35

  Howl написав:
  Monk23 написав:Также заметил, что стало рисовать комисс за Голд. 20 грн и для тех, кто на льготном обслуживании был до недавнего времени.
Это на сайте заказа карт такое видел?

В приложении и Некст, при создании карты. Digital попробуйте сделать.
Monk23
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 22:37

  melkh написав:Monk23
где это посмотреть? И как перейти безполезнено на обычные, если привязана зарплата?

Закрыть все Голды, потом сделать простую. И на нее зарплату переоформить.
Monk23
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  #<1 ... 45464748
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