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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 бер, 2022 22:12
Monk23 написав:
Также заметил, что стало рисовать комисс за Голд. 20 грн и для тех, кто на льготном обслуживании был до недавнего времени.
Это на сайте заказа карт такое видел?
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Додано: Чет 24 бер, 2022 22:33
Ferlakur написав: Monk23 написав:
Также заметил, что стало рисовать комисс за Голд. 20 грн и для тех, кто на льготном обслуживании был до недавнего времени.
Что значит "рисовать"?
Попробуйте создать новую Digital-карту Голд. Там будет надпись, бесплатно или нет. В начале месяца что-то изменилось. На двух акках заметил. На одном только как пару дней дали льготное, так как валюту туда скинул. На другом льготное было уже больше десятка лет наверное.
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Додано: Чет 24 бер, 2022 22:35
Howl написав: Monk23 написав:
Также заметил, что стало рисовать комисс за Голд. 20 грн и для тех, кто на льготном обслуживании был до недавнего времени.
Это на сайте заказа карт такое видел?
В приложении и Некст, при создании карты. Digital попробуйте сделать.
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Додано: Чет 24 бер, 2022 22:37
melkh написав:Monk23
где это посмотреть? И как перейти безполезнено на обычные, если привязана зарплата?
Закрыть все Голды, потом сделать простую. И на нее зарплату переоформить.
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:17
Какой MCC при платеже картой другого банка по реквизитам через next.privat24.ua?
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