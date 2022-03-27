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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 бер, 2022 22:12
Monk23 написав:
Также заметил, что стало рисовать комисс за Голд. 20 грн и для тех, кто на льготном обслуживании был до недавнего времени.
Это на сайте заказа карт такое видел?
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Додано: Чет 24 бер, 2022 22:33
Ferlakur написав: Monk23 написав:
Также заметил, что стало рисовать комисс за Голд. 20 грн и для тех, кто на льготном обслуживании был до недавнего времени.
Что значит "рисовать"?
Попробуйте создать новую Digital-карту Голд. Там будет надпись, бесплатно или нет. В начале месяца что-то изменилось. На двух акках заметил. На одном только как пару дней дали льготное, так как валюту туда скинул. На другом льготное было уже больше десятка лет наверное.
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Monk23
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Додано: Чет 24 бер, 2022 22:35
Howl написав: Monk23 написав:
Также заметил, что стало рисовать комисс за Голд. 20 грн и для тех, кто на льготном обслуживании был до недавнего времени.
Это на сайте заказа карт такое видел?
В приложении и Некст, при создании карты. Digital попробуйте сделать.
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Monk23
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Додано: Чет 24 бер, 2022 22:37
melkh написав:Monk23
где это посмотреть? И как перейти безполезнено на обычные, если привязана зарплата?
Закрыть все Голды, потом сделать простую. И на нее зарплату переоформить.
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Monk23
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Додано: Нед 27 бер, 2022 08:03
Monk23 написав:
...заметил, что стало рисовать комисс за Голд. 20 грн и для тех, кто на льготном обслуживании был до недавнего времени.
Ответ поддержки с другого форума:
"З 4.03.2022 всіх клієнтів, які були учасниками Голд Клубу на пільгових умовах, було переведено на платне обслуговування, при цьому у Вас не проходитиме списання членського внеску за участь у Голд клубі в сумі 20 грн на місяць. Дана процедура була проведена для того, щоб при необхідності Ви могли зробити перевипуск картки рівня Голд на звичайну у відділення ПриватБанку. Приносимо вибачення за доставлені незручності!"
"Наразі спостерігається певний дефіцит пластикових карток і не виготовляються персоніфіковані картки будь-якого рівня (навіть елітні). Щоб у випадку відсутності пластикових карток рівня «GOLD» Ви могли здійснити перевипуск картки — ми надали можливість оформити пластик звичайного рівня, але для цього нам потрібно було внести певні корективи у нашу систему, тому у Вас може відображатися інформація щодо платного обслуговування. Після закінчення воєнного стану інформація щодо пільгового обслуговування буде відображатися коректно. Також, на час військового стану скасовані внески за обслуговування будь-яких платних карток (золотих, елітних)."
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Howl
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Додано: Нед 27 бер, 2022 08:15
Howl написав:
Дана процедура була проведена для того, щоб при необхідності Ви могли зробити перевипуск картки рівня Голд на звичайну у відділення ПриватБанку
а можно их просто удалено закрыть или нужно именно в отделении? долларовая то должна была закончится еще в феврале но досихпор в приват24 светится. выходит попадаю на 60 грн/месяц низачто. хорошо хоть евровую карту не стал продолжать когда закончилась
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wtf
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Додано: Нед 27 бер, 2022 08:22
wtf написав: Howl написав:
Дана процедура була проведена для того, щоб при необхідності Ви могли зробити перевипуск картки рівня Голд на звичайну у відділення ПриватБанку
а можно их просто удалено закрыть или нужно именно в отделении? долларовая то должна была закончится еще в феврале но досихпор в приват24 светится. выходит попадаю на 60 грн/месяц низачто. хорошо хоть евровую карту не стал продолжать когда закончилась
Так гроші не будуть списувати за голд
Howl написав:Ответ поддержки с другого форума:
"З 4.03.2022 всіх клієнтів, які були учасниками Голд Клубу на пільгових умовах, було переведено на платне обслуговування, при цьому у Вас не проходитиме списання членського внеску за участь у Голд клубі в сумі 20 грн на місяць....
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