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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 22:12

Re: ПриватБанк

  Monk23 написав:Также заметил, что стало рисовать комисс за Голд. 20 грн и для тех, кто на льготном обслуживании был до недавнего времени.
Это на сайте заказа карт такое видел?
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 22:33

  Ferlakur написав:
  Monk23 написав:Также заметил, что стало рисовать комисс за Голд. 20 грн и для тех, кто на льготном обслуживании был до недавнего времени.

Что значит "рисовать"?

Попробуйте создать новую Digital-карту Голд. Там будет надпись, бесплатно или нет. В начале месяца что-то изменилось. На двух акках заметил. На одном только как пару дней дали льготное, так как валюту туда скинул. На другом льготное было уже больше десятка лет наверное.
Monk23
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 22:35

  Howl написав:
  Monk23 написав:Также заметил, что стало рисовать комисс за Голд. 20 грн и для тех, кто на льготном обслуживании был до недавнего времени.
Это на сайте заказа карт такое видел?

В приложении и Некст, при создании карты. Digital попробуйте сделать.
Monk23
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 22:37

  melkh написав:Monk23
где это посмотреть? И как перейти безполезнено на обычные, если привязана зарплата?

Закрыть все Голды, потом сделать простую. И на нее зарплату переоформить.
Monk23
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 08:03

Re: ПриватБанк

  Monk23 написав:...заметил, что стало рисовать комисс за Голд. 20 грн и для тех, кто на льготном обслуживании был до недавнего времени.
Ответ поддержки с другого форума:

"З 4.03.2022 всіх клієнтів, які були учасниками Голд Клубу на пільгових умовах, було переведено на платне обслуговування, при цьому у Вас не проходитиме списання членського внеску за участь у Голд клубі в сумі 20 грн на місяць. Дана процедура була проведена для того, щоб при необхідності Ви могли зробити перевипуск картки рівня Голд на звичайну у відділення ПриватБанку. Приносимо вибачення за доставлені незручності!"

"Наразі спостерігається певний дефіцит пластикових карток і не виготовляються персоніфіковані картки будь-якого рівня (навіть елітні). Щоб у випадку відсутності пластикових карток рівня «GOLD» Ви могли здійснити перевипуск картки — ми надали можливість оформити пластик звичайного рівня, але для цього нам потрібно було внести певні корективи у нашу систему, тому у Вас може відображатися інформація щодо платного обслуговування. Після закінчення воєнного стану інформація щодо пільгового обслуговування буде відображатися коректно. Також, на час військового стану скасовані внески за обслуговування будь-яких платних карток (золотих, елітних)."
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 08:15

Re: ПриватБанк

  Howl написав:Дана процедура була проведена для того, щоб при необхідності Ви могли зробити перевипуск картки рівня Голд на звичайну у відділення ПриватБанку

а можно их просто удалено закрыть или нужно именно в отделении? долларовая то должна была закончится еще в феврале но досихпор в приват24 светится. выходит попадаю на 60 грн/месяц низачто. хорошо хоть евровую карту не стал продолжать когда закончилась
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 08:22

Re: ПриватБанк

wtf написав:
  Howl написав:Дана процедура була проведена для того, щоб при необхідності Ви могли зробити перевипуск картки рівня Голд на звичайну у відділення ПриватБанку

а можно их просто удалено закрыть или нужно именно в отделении? долларовая то должна была закончится еще в феврале но досихпор в приват24 светится. выходит попадаю на 60 грн/месяц низачто. хорошо хоть евровую карту не стал продолжать когда закончилась
Так гроші не будуть списувати за голд


Howl написав:Ответ поддержки с другого форума:

"З 4.03.2022 всіх клієнтів, які були учасниками Голд Клубу на пільгових умовах, було переведено на платне обслуговування, при цьому у Вас не проходитиме списання членського внеску за участь у Голд клубі в сумі 20 грн на місяць....
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 13:08

  wtf написав:долларовая то должна была закончится еще в феврале но досихпор в приват24 светится. выходит попадаю на 60 грн/месяц низачто. хорошо хоть евровую карту не стал продолжать когда закончилась

Из практики могу сказать, что карта с истекшим сроком действия видна в П24 ещё 3 месяца после этого срока. Это в мирное время.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 14:16

Re: ПриватБанк

  GALeon написав:Так гроші не будуть списувати за голд
60 грн/міс, то підписка на абетку та читанку.
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 14:20

Re: ПриватБанк

  Howl написав:Також, на час військового стану скасовані внески за обслуговування будь-яких платних карток (золотих, елітних)

То що дадуть на халяву інфіню?
  wtf написав:а можно их просто удалено закрыть или нужно именно в отделении?

Можна в п24
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