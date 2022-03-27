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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 15:45

Хочу надати підказочку тим, хто думає перейти зі статусу Голд в beggar, закрив свою Голд КДВ, до неї прив'язати бомжацьку не можливо, лише привязується теж Голд, потім відкрив звичайну КДВ, потім хотів в старій П24 підключити виплату зарплати, а ні - не хоче, через чат очікував оператора 2 год, все таки підключили, тепер боюся закривати кредитку Голд, бо в період воєнного часу скоріш за все кредиту не дадуть, отже з закриттям кредитки поки що почекаю.
melkh
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  #<1 ... 46474849
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