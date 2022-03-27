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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 бер, 2022 15:45
Хочу надати підказочку тим, хто думає перейти зі статусу Голд в beggar, закрив свою Голд КДВ, до неї прив'язати бомжацьку не можливо, лише привязується теж Голд, потім відкрив звичайну КДВ, потім хотів в старій П24 підключити виплату зарплати, а ні - не хоче, через чат очікував оператора 2 год, все таки підключили, тепер боюся закривати кредитку Голд, бо в період воєнного часу скоріш за все кредиту не дадуть, отже з закриттям кредитки поки що почекаю.
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