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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 бер, 2022 15:45
Хочу надати підказочку тим, хто думає перейти зі статусу Голд в beggar, закрив свою Голд КДВ, до неї прив'язати бомжацьку не можливо, лише привязується теж Голд, потім відкрив звичайну КДВ, потім хотів в старій П24 підключити виплату зарплати, а ні - не хоче, через чат очікував оператора 2 год, все таки підключили, тепер боюся закривати кредитку Голд, бо в період воєнного часу скоріш за все кредиту не дадуть, отже з закриттям кредитки поки що почекаю.
Додано: Пон 28 бер, 2022 09:44
Re: ПриватБанк
Привату тексти Добкін пише?
"Буде переведено на платне обслуговування" і "не проходитиме списання членського внеску", - як співвідносяться ці словесні конструкції в смисловому значенні?
Іншими словами - 20 грн/міс. по діючим карткам буде списуватись чи ні?
Додано: Пон 28 бер, 2022 09:48
А это значит, шо програмМер выставит галку на "платне обслуговування", а админ выставит галку "не списывать"... и тада в сис-ме станет доступа выдача шарового бомжатского пластика вместо голдового.
Просто костыль в сис-ме для выдачи обычного платика голд-клиенту, которых как гом-а у Привата
Додано: Пон 28 бер, 2022 10:07
Re: ПриватБанк
Додано: Пон 28 бер, 2022 10:26
Не очень понятно, как одно связано с другим. Клиент ведь всё равно останется в голд-клубе, хоть и платном, отчего же вдруг должна появиться возможность выдавать ему обычные карты?
Хотя я и сам попал на это дурацкое ограничение - не смогли выдать на доверенное лицо карту, т.к. золотых болванок не было. Самое смешное, что карта, к которой я хотел дополнительную - не золотая вообще.
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