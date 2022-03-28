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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

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ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 15:45

Хочу надати підказочку тим, хто думає перейти зі статусу Голд в beggar, закрив свою Голд КДВ, до неї прив'язати бомжацьку не можливо, лише привязується теж Голд, потім відкрив звичайну КДВ, потім хотів в старій П24 підключити виплату зарплати, а ні - не хоче, через чат очікував оператора 2 год, все таки підключили, тепер боюся закривати кредитку Голд, бо в період воєнного часу скоріш за все кредиту не дадуть, отже з закриттям кредитки поки що почекаю.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 09:44

Re: ПриватБанк

  Howl написав:З 4.03.2022 всіх клієнтів, які були учасниками Голд Клубу на пільгових умовах, було переведено на платне обслуговування, при цьому у Вас не проходитиме списання членського внеску за участь у Голд клубі в сумі 20 грн на місяць."


Привату тексти Добкін пише?

"Буде переведено на платне обслуговування" і "не проходитиме списання членського внеску", - як співвідносяться ці словесні конструкції в смисловому значенні?
Іншими словами - 20 грн/міс. по діючим карткам буде списуватись чи ні?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 09:48

  V2 написав:
  Howl написав:З 4.03.2022 всіх клієнтів, які були учасниками Голд Клубу на пільгових умовах, було переведено на платне обслуговування, при цьому у Вас не проходитиме списання членського внеску за участь у Голд клубі в сумі 20 грн на місяць."


Привату тексти Добкін пише?

"Буде переведено на платне обслуговування" і "не проходитиме списання членського внеску", - як співвідносяться ці словесні конструкції в смисловому значенні?
Іншими словами - 20 грн/міс. по діючим карткам буде списуватись чи ні?

А это значит, шо програмМер выставит галку на "платне обслуговування", а админ выставит галку "не списывать"... и тада в сис-ме станет доступа выдача шарового бомжатского пластика вместо голдового.
Просто костыль в сис-ме для выдачи обычного платика голд-клиенту, которых как гом-а у Привата
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 10:07

Re: ПриватБанк

  Amethyst написав:А это значит, шо програмМер выставит галку на "платне обслуговування", а админ выставит галку "не списывать"...


Це ж Приват!
Ви ж знаєте, як в них відбуваються акції!!! ;)
V2
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 10:26

  Amethyst написав:А это значит, шо програмМер выставит галку на "платне обслуговування", а админ выставит галку "не списывать"... и тада в сис-ме станет доступа выдача шарового бомжатского пластика вместо голдового.

Не очень понятно, как одно связано с другим. Клиент ведь всё равно останется в голд-клубе, хоть и платном, отчего же вдруг должна появиться возможность выдавать ему обычные карты?

Хотя я и сам попал на это дурацкое ограничение - не смогли выдать на доверенное лицо карту, т.к. золотых болванок не было. Самое смешное, что карта, к которой я хотел дополнительную - не золотая вообще.
M-Audio
 
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