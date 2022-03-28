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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 бер, 2022 15:45
Хочу надати підказочку тим, хто думає перейти зі статусу Голд в beggar, закрив свою Голд КДВ, до неї прив'язати бомжацьку не можливо, лише привязується теж Голд, потім відкрив звичайну КДВ, потім хотів в старій П24 підключити виплату зарплати, а ні - не хоче, через чат очікував оператора 2 год, все таки підключили, тепер боюся закривати кредитку Голд, бо в період воєнного часу скоріш за все кредиту не дадуть, отже з закриттям кредитки поки що почекаю.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 09:44
Howl написав:
З 4.03.2022 всіх клієнтів, які були учасниками Голд Клубу на пільгових умовах, було переведено на платне обслуговування
, при цьому у Вас не проходитиме списання членського внеску за участь у Голд клубі в сумі 20 грн на місяць
."
Привату тексти Добкін пише?
"Буде переведено на платне обслуговування" і "не проходитиме списання членського внеску", - як співвідносяться ці словесні конструкції в смисловому значенні?
Іншими словами - 20 грн/міс. по діючим карткам буде списуватись чи ні?
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Додано: Пон 28 бер, 2022 09:48
V2 написав: Howl написав:
З 4.03.2022 всіх клієнтів, які були учасниками Голд Клубу на пільгових умовах, було переведено на платне обслуговування
, при цьому у Вас не проходитиме списання членського внеску за участь у Голд клубі в сумі 20 грн на місяць
."
Привату тексти Добкін пише?
"Буде переведено на платне обслуговування" і "не проходитиме списання членського внеску", - як співвідносяться ці словесні конструкції в смисловому значенні?
Іншими словами - 20 грн/міс. по діючим карткам буде списуватись чи ні?
А это значит, шо програмМер выставит галку на "платне обслуговування", а админ выставит галку "не списывать"... и тада в сис-ме станет доступа выдача шарового бомжатского пластика вместо голдового.
Просто костыль в сис-ме для выдачи обычного платика голд-клиенту, которых как гом-а у Привата
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Додано: Пон 28 бер, 2022 10:07
Amethyst написав:
А это значит, шо програмМер выставит галку на "платне обслуговування", а админ выставит галку "не списывать"...
Це ж Приват!
Ви ж знаєте, як в них відбуваються акції!!!
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V2
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Додано: Пон 28 бер, 2022 10:26
Amethyst написав:
А это значит, шо програмМер выставит галку на "платне обслуговування", а админ выставит галку "не списывать"... и тада в сис-ме станет доступа выдача шарового бомжатского пластика вместо голдового.
Не очень понятно, как одно связано с другим. Клиент ведь всё равно останется в голд-клубе, хоть и платном, отчего же вдруг должна появиться возможность выдавать ему обычные карты?
Хотя я и сам попал на это дурацкое ограничение - не смогли выдать на доверенное лицо карту, т.к. золотых болванок не было. Самое смешное, что карта, к которой я хотел дополнительную - не золотая вообще.
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M-Audio
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Додано: Пон 28 бер, 2022 11:16
M-Audio написав: Amethyst написав:
А это значит, шо програмМер выставит галку на "платне обслуговування", а админ выставит галку "не списывать"... и тада в сис-ме станет доступа выдача шарового бомжатского пластика вместо голдового.
Не очень понятно, как одно связано с другим. Клиент ведь всё равно останется в голд-клубе, хоть и платном, отчего же вдруг должна появиться возможность выдавать ему обычные карты?
Хотя я и сам попал на это дурацкое ограничение - не смогли выдать на доверенное лицо карту, т.к. золотых болванок не было. Самое смешное, что карта, к которой я хотел дополнительную - не золотая вообще.
Так у меня и раньше получалось получить бомжацкую болванку к золотой. Делоффто.
Но похоже, шо щас мона ток через такой шахер-махер это сделать, заказать удаленно даже и нашару.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 13:58
подскажите по виртуальной Digital карте в евро:
1) можно ли на нее получать перевод из-за границы в евро по SEPA?
2) можно ли с нее снимать валюту (евро) в отделении? какой тариф?
3) работает ли заказ валюты сейчас через приложение или только с приноса?
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Sergion
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Додано: Пон 28 бер, 2022 17:31
Sergion написав:
подскажите по виртуальной Digital карте в евро:
1) можно ли на нее получать перевод из-за границы в евро по SEPA?
2) можно ли с нее снимать валюту (евро) в отделении? какой тариф?
3) работает ли заказ валюты сейчас через приложение или только с приноса?
1) з SEPA працює лише Монобанк та А-Банк. Решта українських банків приймає лише SWIFT;
2) тарифи аналогічні фізичні картці.
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klug
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Додано: Пон 28 бер, 2022 17:59
3) работает ли заказ валюты сейчас через приложение или только с приноса?
Заказал в приложении 16 марта Х сотен евро. 24 марта пришел пуш, что завтра (т.е. 25 марта) можно забирать.
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