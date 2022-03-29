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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

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ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 08:17

Re: ПриватБанк

  M-Audio написав:...не смогли выдать на доверенное лицо карту, т.к. золотых болванок не было. Самое смешное, что карта, к которой я хотел дополнительную - не золотая вообще.
Вообще не понятно почему они не сделают выпуск цифровых допок.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:43

Через банкомат можно перевести на карту привата другого человека или карту другого банка? Через смс надо подтверждать в этом случае перевод или пин кода карты достаточно будет?
vovareuckij
 
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