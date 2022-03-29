Вообще не понятно почему они не сделают выпуск цифровых допок.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 бер, 2022 08:17
Re: ПриватБанк
Додано: Вів 29 бер, 2022 16:43
Через банкомат можно перевести на карту привата другого человека или карту другого банка? Через смс надо подтверждать в этом случае перевод или пин кода карты достаточно будет?
Додано: Вів 29 бер, 2022 22:49
Re: ПриватБанк
Я не стал ждать столько времени, забрал в УкрГазе в тот же день. Но думаю, что деньги под мой заказ в отделение доставили. Иначе бы сообщение не присылали.
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