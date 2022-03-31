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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

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ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 08:17

Re: ПриватБанк

  M-Audio написав:...не смогли выдать на доверенное лицо карту, т.к. золотых болванок не было. Самое смешное, что карта, к которой я хотел дополнительную - не золотая вообще.
Вообще не понятно почему они не сделают выпуск цифровых допок.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:43

Через банкомат можно перевести на карту привата другого человека или карту другого банка? Через смс надо подтверждать в этом случае перевод или пин кода карты достаточно будет?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:49

Re: ПриватБанк

lara_08 написав:
  Кащей написав:
3) работает ли заказ валюты сейчас через приложение или только с приноса?
Заказал в приложении 16 марта Х сотен евро. 24 марта пришел пуш, что завтра (т.е. 25 марта) можно забирать.

Самое главное не написали - вам их выдали по факту?
Я не стал ждать столько времени, забрал в УкрГазе в тот же день. Но думаю, что деньги под мой заказ в отделение доставили. Иначе бы сообщение не присылали.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:23

А подскажите какая
Комиссия в привате на СЭП платеж на другой банк ?
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 12:29

Re: ПриватБанк

diplomnet написав:А подскажите какая
Комиссия в привате на СЭП платеж на другой банк ?
3грн
stryzhko
 
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