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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 бер, 2022 08:17
M-Audio написав:
...не смогли выдать на доверенное лицо карту, т.к. золотых болванок не было. Самое смешное, что карта, к которой я хотел дополнительную - не золотая вообще.
Вообще не понятно почему они не сделают выпуск цифровых допок.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:43
Через банкомат можно перевести на карту привата другого человека или карту другого банка? Через смс надо подтверждать в этом случае перевод или пин кода карты достаточно будет?
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Додано: Вів 29 бер, 2022 22:49
lara_08 написав: Кащей написав:
3) работает ли заказ валюты сейчас через приложение или только с приноса?
Заказал в приложении 16 марта Х сотен евро. 24 марта пришел пуш, что завтра (т.е. 25 марта) можно забирать.
Самое главное не написали - вам их выдали по факту?
Я не стал ждать столько времени, забрал в УкрГазе в тот же день. Но думаю, что деньги под мой заказ в отделение доставили. Иначе бы сообщение не присылали.
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Кащей
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Додано: Чет 31 бер, 2022 11:23
А подскажите какая
Комиссия в привате на СЭП платеж на другой банк ?
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diplomnet
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Додано: Чет 31 бер, 2022 12:29
diplomnet написав:А подскажите какая
Комиссия в привате на СЭП платеж на другой банк ?
3грн
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Додано: Чет 31 бер, 2022 14:05
С завтрашнего дня снижаются ставки по гривневым депозитам на 1%. Включая приват-вклад.
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ramzes4
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