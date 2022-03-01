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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

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ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 08:17

Re: ПриватБанк

  M-Audio написав:...не смогли выдать на доверенное лицо карту, т.к. золотых болванок не было. Самое смешное, что карта, к которой я хотел дополнительную - не золотая вообще.
Вообще не понятно почему они не сделают выпуск цифровых допок.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:43

Через банкомат можно перевести на карту привата другого человека или карту другого банка? Через смс надо подтверждать в этом случае перевод или пин кода карты достаточно будет?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:49

Re: ПриватБанк

lara_08 написав:
  Кащей написав:
3) работает ли заказ валюты сейчас через приложение или только с приноса?
Заказал в приложении 16 марта Х сотен евро. 24 марта пришел пуш, что завтра (т.е. 25 марта) можно забирать.

Самое главное не написали - вам их выдали по факту?
Я не стал ждать столько времени, забрал в УкрГазе в тот же день. Но думаю, что деньги под мой заказ в отделение доставили. Иначе бы сообщение не присылали.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:23

А подскажите какая
Комиссия в привате на СЭП платеж на другой банк ?
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 12:29

Re: ПриватБанк

diplomnet написав:А подскажите какая
Комиссия в привате на СЭП платеж на другой банк ?
3грн
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 14:05

Re: ПриватБанк

С завтрашнего дня снижаются ставки по гривневым депозитам на 1%. Включая приват-вклад.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 14:24

  diplomnet написав:А подскажите какая
Комиссия в привате на СЭП платеж на другой банк ?

була 0.5 %
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 17:21

  ramzes4 написав:С завтрашнего дня снижаются ставки по гривневым депозитам на 1%. Включая приват-вклад.

На ПВ есть подобие %, в картодепозитах разных банков ушли в чистый 0
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:26

Как я понимаю, вернули 0.5 % за вход на КДВ. Также возможно вернули комисс за снятие собственных средств с Уни (так сказали на гарячке, но что-то какая-то она не уверенная была).
Monk23
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:36

Re: ПриватБанк

Як працюють і для кого діють кредитні канікули за кредитними картками?

Кредитні канікули надаються всім клієнтам, зокрема з простроченням зобов’язань до 90 днів, станом на 1 березня 2022 року.

Строк дії канікул – з 01.03.2022 до 01.06.2022.

Канікули передбачають відсутність обов’язкового щомісячного платежу, а також:

у березні місяці процентна ставка за кредитом становить 0,00001% (тобто фактично відсутня);
у квітні та травні будуть ставки 1,7% на місяць на залишок заборгованості;
пеня/штрафи за прострочену заборгованість – відсутні.
Канікули починають діяти з 01.03.2022, але фактичне відображення коректної інформації про пільгове обслуговування в Приват24 відбуватиметься поетапно впродовж березня місяця.

За бажанням та можливістю ви можете достроково внести всю сумму за кредитом.

Зі свого боку рекомендуємо за можливості вносити кошти за кредит, щоб не накопичувати суму для подальшого погашення.

% на кред карты не в грейсе вернули, но пока ставки вменяемые 1,7% или условно 20% годовых
Shaman
 
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