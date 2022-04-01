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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:18
Re: ПриватБанк
тоесть если после марта была задолженность карту нужно полностью погасить до 25,04 иначе на все потраченное в марте насчитает 1,7% ?
Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:03
Re: ПриватБанк
Покращення
З 01.04.2022 платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток інших банків, Приват24 - 0,5% (min 5 грн, max 100 грн),
Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:05
я трактую так - на задолженность марта начислят 0,000 % и за апрель 1,7% не в грейсе
но если карта уже не в грейсе, то с 1 апреля 1,7% уже капает, и чтобы это прекратить карту надо выводить в 0. до момента погашения будут капать %.
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