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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

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ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:18

Re: ПриватБанк

тоесть если после марта была задолженность карту нужно полностью погасить до 25,04 иначе на все потраченное в марте насчитает 1,7% ?
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:03

Re: ПриватБанк

Покращення
З 01.04.2022 платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток інших банків, Приват24 - 0,5% (min 5 грн, max 100 грн),
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:05

  wtf написав:тоесть если после марта была задолженность карту нужно полностью погасить до 25,04 иначе на все потраченное в марте насчитает 1,7% ?

я трактую так - на задолженность марта начислят 0,000 % и за апрель 1,7% не в грейсе

но если карта уже не в грейсе, то с 1 апреля 1,7% уже капает, и чтобы это прекратить карту надо выводить в 0. до момента погашения будут капать %.
Shaman
 
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  #<1 ... 48495051
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