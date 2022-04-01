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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

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ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:18

Re: ПриватБанк

тоесть если после марта была задолженность карту нужно полностью погасить до 25,04 иначе на все потраченное в марте насчитает 1,7% ?
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:03

Re: ПриватБанк

Покращення
З 01.04.2022 платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток інших банків, Приват24 - 0,5% (min 5 грн, max 100 грн),
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:05

  wtf написав:тоесть если после марта была задолженность карту нужно полностью погасить до 25,04 иначе на все потраченное в марте насчитает 1,7% ?

я трактую так - на задолженность марта начислят 0,000 % и за апрель 1,7% не в грейсе

но если карта уже не в грейсе, то с 1 апреля 1,7% уже капает, и чтобы это прекратить карту надо выводить в 0. до момента погашения будут капать %.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:56

  Monk23 написав:Как я понимаю, вернули 0.5 % за вход на КДВ. Также возможно вернули комисс за снятие собственных средств с Уни (так сказали на гарячке, но что-то какая-то она не уверенная была).

25 грн за вхід на КДВ 8000 уже заплатив по факту. Про зняття комісу голосно повідомляємо, про введення значно скромніше.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:58

  rationalism2 написав:Покращення
З 01.04.2022 платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток інших банків, Приват24 - 0,5% (min 5 грн, max 100 грн),

А было как-то принципиально по-другому?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:03

  M-Audio написав:
  rationalism2 написав:Покращення
З 01.04.2022 платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток інших банків, Приват24 - 0,5% (min 5 грн, max 100 грн),

А было как-то принципиально по-другому?


Да, была фиксированная комиссия за такой перевод - 3 грн. Еще позавчера проводил за 3 грн ... а сегодня бац и 0.5%
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:05

Re: ПриватБанк

было по 3
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:06

  M-Audio написав:
  rationalism2 написав:Покращення
З 01.04.2022 платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток інших банків, Приват24 - 0,5% (min 5 грн, max 100 грн),

А было как-то принципиально по-другому?

Вот буквально вчера отвечали на вопрос стоимости СЭПа для физлица viewtopic.php?p=5417318#p5417318
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:10

  WallNutPen написав:
  M-Audio написав:
  rationalism2 написав:Покращення
З 01.04.2022 платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток інших банків, Приват24 - 0,5% (min 5 грн, max 100 грн),

А было как-то принципиально по-другому?

Вот буквально вчера отвечали на вопрос стоимости СЭПа для физлица viewtopic.php?p=5417318#p5417318

Я понял. Просто почему-то давно считал, что там 0,5%. По причине наличия бесплатных альтернатив, мне было, в общем, всё равно, какая там комиссия, т.к. отсутствие комиссии всё равно лучше, чем даже самая маленькая комиссия :-)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:12

  rationalism2 написав:
  M-Audio написав:
  rationalism2 написав:Покращення
З 01.04.2022 платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток інших банків, Приват24 - 0,5% (min 5 грн, max 100 грн),

А было как-то принципиально по-другому?


Да, была фиксированная комиссия за такой перевод - 3 грн. Еще позавчера проводил за 3 грн ... а сегодня бац и 0.5%


АБАРЗЄТЬ :evil:
greenozon
 
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