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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:18
тоесть если после марта была задолженность карту нужно полностью погасить до 25,04 иначе на все потраченное в марте насчитает 1,7% ?
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wtf
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:03
Покращення
З 01.04.2022 платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток інших банків, Приват24 - 0,5% (min 5 грн, max 100 грн),
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rationalism2
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:05
wtf написав:
тоесть если после марта была задолженность карту нужно полностью погасить до 25,04 иначе на все потраченное в марте насчитает 1,7% ?
я трактую так - на задолженность марта начислят 0,000 % и за апрель 1,7% не в грейсе
но если карта уже не в грейсе, то с 1 апреля 1,7% уже капает, и чтобы это прекратить карту надо выводить в 0. до момента погашения будут капать %.
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Shaman
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:56
Monk23 написав:
Как я понимаю, вернули 0.5 % за вход на КДВ. Также возможно вернули комисс за снятие собственных средств с Уни (так сказали на гарячке, но что-то какая-то она не уверенная была).
25 грн за вхід на КДВ 8000 уже заплатив по факту. Про зняття комісу голосно повідомляємо, про введення значно скромніше.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:58
rationalism2 написав:
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З 01.04.2022 платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток інших банків, Приват24 - 0,5% (min 5 грн, max 100 грн),
А было как-то принципиально по-другому?
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M-Audio
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:03
M-Audio написав: rationalism2 написав:
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З 01.04.2022 платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток інших банків, Приват24 - 0,5% (min 5 грн, max 100 грн),
А было как-то принципиально по-другому?
Да, была фиксированная комиссия за такой перевод - 3 грн. Еще позавчера проводил за 3 грн ... а сегодня бац и 0.5%
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rationalism2
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:05
было по 3
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wtf
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:06
M-Audio написав: rationalism2 написав:
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З 01.04.2022 платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток інших банків, Приват24 - 0,5% (min 5 грн, max 100 грн),
А было как-то принципиально по-другому?
Вот буквально вчера отвечали на вопрос стоимости СЭПа для физлица viewtopic.php?p=5417318#p5417318
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WallNutPen
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:10
WallNutPen написав: M-Audio написав: rationalism2 написав:
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З 01.04.2022 платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток інших банків, Приват24 - 0,5% (min 5 грн, max 100 грн),
А было как-то принципиально по-другому?
Вот буквально вчера отвечали на вопрос стоимости СЭПа для физлица viewtopic.php?p=5417318#p5417318
Я понял. Просто почему-то давно считал, что там 0,5%. По причине наличия бесплатных альтернатив, мне было, в общем, всё равно, какая там комиссия, т.к. отсутствие комиссии всё равно лучше, чем даже самая маленькая комиссия
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:12
rationalism2 написав: M-Audio написав: rationalism2 написав:
Покращення
З 01.04.2022 платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток інших банків, Приват24 - 0,5% (min 5 грн, max 100 грн),
А было как-то принципиально по-другому?
Да, была фиксированная комиссия за такой перевод - 3 грн. Еще позавчера проводил за 3 грн ... а сегодня бац и 0.5%
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greenozon
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