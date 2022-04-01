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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:42
Monk23 написав:
Также возможно вернули комисс за снятие собственных средств с Уни
Ще гірше...з групи моно ФБ
З 01.04.2022 ПриватБанк повернув комісію за нецільове поповнення "Картки для виплат" 0,5% від суми поповнення, але максимум комісія складе 25 грн , а також ввів комісію при видачі готівки з карток іншіх банків в банкоматах та касах ПриватБанку - 1%
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:19
Не приходят одноразовые пароли для смарт айди. Затык в банке или оператор?
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:55
kulikrom написав: Monk23 написав:
Также возможно вернули комисс за снятие собственных средств с Уни
Ще гірше...з групи моно ФБ
З 01.04.2022 ПриватБанк повернув комісію за нецільове поповнення "Картки для виплат" 0,5% від суми поповнення, але максимум комісія складе 25 грн , а також ввів комісію при видачі готівки з карток іншіх банків в банкоматах та касах ПриватБанку - 1%
Враховуйте це
это почти революция - Приват ввел стандарт, что снятие бесплатно в чужих банкоматах - а теперь это отменяет...
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:03
kulikrom написав: Monk23 написав:
Также возможно вернули комисс за снятие собственных средств с Уни
Ще гірше...з групи моно ФБ
З 01.04.2022 ПриватБанк повернув комісію за нецільове поповнення "Картки для виплат" 0,5% від суми поповнення, але максимум комісія складе 25 грн , а також ввів комісію при видачі готівки з карток іншіх банків в банкоматах та касах ПриватБанку - 1%
Враховуйте це
Сьогодні знімала кошти в банкоматі з картки для виплат, 1 % від суми
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Ірина_
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:06
Ірина_ написав: kulikrom написав: Monk23 написав:
Также возможно вернули комисс за снятие собственных средств с Уни
Ще гірше...з групи моно ФБ
З 01.04.2022 ПриватБанк повернув комісію за нецільове поповнення "Картки для виплат" 0,5% від суми поповнення, але максимум комісія складе 25 грн , а також ввів комісію при видачі готівки з карток іншіх банків в банкоматах та касах ПриватБанку - 1%
Враховуйте це
Сьогодні знімала кошти в банкоматі з картки для виплат, 1 % від суми
Вище ж писали, що лише за чужими картками (що вже прецедент для України як таке), але щоб за власними...
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:01
Я так понимаю народ таки решил поприкалываться в честь 1 апреля. Или нет?
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WallNutPen
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:25
WallNutPen та які тут жарти!
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Ірина_
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