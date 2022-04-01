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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:42

  Monk23 написав:Также возможно вернули комисс за снятие собственных средств с Уни

Ще гірше...з групи моно ФБ
З 01.04.2022 ПриватБанк повернув комісію за нецільове поповнення "Картки для виплат" 0,5% від суми поповнення, але максимум комісія складе 25 грн , а також ввів комісію при видачі готівки з карток іншіх банків в банкоматах та касах ПриватБанку - 1%
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kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:19

Re: ПриватБанк

Не приходят одноразовые пароли для смарт айди. Затык в банке или оператор?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:55

  kulikrom написав:
  Monk23 написав:Также возможно вернули комисс за снятие собственных средств с Уни

Ще гірше...з групи моно ФБ
З 01.04.2022 ПриватБанк повернув комісію за нецільове поповнення "Картки для виплат" 0,5% від суми поповнення, але максимум комісія складе 25 грн , а також ввів комісію при видачі готівки з карток іншіх банків в банкоматах та касах ПриватБанку - 1%
Враховуйте це

это почти революция - Приват ввел стандарт, что снятие бесплатно в чужих банкоматах - а теперь это отменяет...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:03

  kulikrom написав:
  Monk23 написав:Также возможно вернули комисс за снятие собственных средств с Уни

Ще гірше...з групи моно ФБ
З 01.04.2022 ПриватБанк повернув комісію за нецільове поповнення "Картки для виплат" 0,5% від суми поповнення, але максимум комісія складе 25 грн , а також ввів комісію при видачі готівки з карток іншіх банків в банкоматах та касах ПриватБанку - 1%
Враховуйте це

Сьогодні знімала кошти в банкоматі з картки для виплат, 1 % від суми :evil:
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:06

  Ірина_ написав:
  kulikrom написав:
  Monk23 написав:Также возможно вернули комисс за снятие собственных средств с Уни

Ще гірше...з групи моно ФБ
З 01.04.2022 ПриватБанк повернув комісію за нецільове поповнення "Картки для виплат" 0,5% від суми поповнення, але максимум комісія складе 25 грн , а також ввів комісію при видачі готівки з карток іншіх банків в банкоматах та касах ПриватБанку - 1%
Враховуйте це

Сьогодні знімала кошти в банкоматі з картки для виплат, 1 % від суми :evil:

Вище ж писали, що лише за чужими картками (що вже прецедент для України як таке), але щоб за власними...
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:01

Я так понимаю народ таки решил поприкалываться в честь 1 апреля. Или нет? ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:25

WallNutPen та які тут жарти!
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:24

  kulikrom написав:
  Monk23 написав:Также возможно вернули комисс за снятие собственных средств с Уни

Ще гірше...з групи моно ФБ
З 01.04.2022 ПриватБанк повернув комісію за нецільове поповнення "Картки для виплат" 0,5% від суми поповнення, але максимум комісія складе 25 грн , а також ввів комісію при видачі готівки з карток іншіх банків в банкоматах та касах ПриватБанку - 1%
Враховуйте це

Курво, це ж мародерство !!!
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:33

Вот такую картинку мне прислал товарищ: при попытке снять в банкомате Привата наличные с "ВсеКарты" ПУМБ выдало
"Комиссия за операцию - 10 грн" (он 1000 хотел снять).

Картинку не удалось вставить, барахлит хостинг картинок.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:39

Re: ПриватБанк

Искатель написав:Вот такую картинку мне прислал товарищ: при попытке снять в банкомате Привата наличные с "ВсеКарты" ПУМБ выдало
"Комиссия за операцию - 10 грн"


viewtopic.php?p=5417743#p5417743
stryzhko
 
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