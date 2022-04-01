RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:42

  Monk23 написав:Также возможно вернули комисс за снятие собственных средств с Уни

Ще гірше...з групи моно ФБ
З 01.04.2022 ПриватБанк повернув комісію за нецільове поповнення "Картки для виплат" 0,5% від суми поповнення, але максимум комісія складе 25 грн , а також ввів комісію при видачі готівки з карток іншіх банків в банкоматах та касах ПриватБанку - 1%
Враховуйте це
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1328
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:19

Re: ПриватБанк

Не приходят одноразовые пароли для смарт айди. Затык в банке или оператор?
Boundless
 
Повідомлень: 1986
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:55

  kulikrom написав:
  Monk23 написав:Также возможно вернули комисс за снятие собственных средств с Уни

Ще гірше...з групи моно ФБ
З 01.04.2022 ПриватБанк повернув комісію за нецільове поповнення "Картки для виплат" 0,5% від суми поповнення, але максимум комісія складе 25 грн , а також ввів комісію при видачі готівки з карток іншіх банків в банкоматах та касах ПриватБанку - 1%
Враховуйте це

это почти революция - Приват ввел стандарт, что снятие бесплатно в чужих банкоматах - а теперь это отменяет...
Shaman
 
Повідомлень: 1764
З нами з: 29.09.19
Подякував: 294 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:03

  kulikrom написав:
  Monk23 написав:Также возможно вернули комисс за снятие собственных средств с Уни

Ще гірше...з групи моно ФБ
З 01.04.2022 ПриватБанк повернув комісію за нецільове поповнення "Картки для виплат" 0,5% від суми поповнення, але максимум комісія складе 25 грн , а також ввів комісію при видачі готівки з карток іншіх банків в банкоматах та касах ПриватБанку - 1%
Враховуйте це

Сьогодні знімала кошти в банкоматі з картки для виплат, 1 % від суми :evil:
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3270
З нами з: 14.09.13
Подякував: 844 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:06

  Ірина_ написав:
  kulikrom написав:
  Monk23 написав:Также возможно вернули комисс за снятие собственных средств с Уни

Ще гірше...з групи моно ФБ
З 01.04.2022 ПриватБанк повернув комісію за нецільове поповнення "Картки для виплат" 0,5% від суми поповнення, але максимум комісія складе 25 грн , а також ввів комісію при видачі готівки з карток іншіх банків в банкоматах та касах ПриватБанку - 1%
Враховуйте це

Сьогодні знімала кошти в банкоматі з картки для виплат, 1 % від суми :evil:

Вище ж писали, що лише за чужими картками (що вже прецедент для України як таке), але щоб за власними...
klug
 
Повідомлень: 6773
З нами з: 18.08.14
Подякував: 294 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:01

Я так понимаю народ таки решил поприкалываться в честь 1 апреля. Или нет? ;)
WallNutPen
 
Повідомлень: 167
З нами з: 08.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:25

WallNutPen та які тут жарти!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3270
З нами з: 14.09.13
Подякував: 844 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:24

  kulikrom написав:
  Monk23 написав:Также возможно вернули комисс за снятие собственных средств с Уни

Ще гірше...з групи моно ФБ
З 01.04.2022 ПриватБанк повернув комісію за нецільове поповнення "Картки для виплат" 0,5% від суми поповнення, але максимум комісія складе 25 грн , а також ввів комісію при видачі готівки з карток іншіх банків в банкоматах та касах ПриватБанку - 1%
Враховуйте це

Курво, це ж мародерство !!!
maxprofit
 
Повідомлень: 1135
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1246 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:33

Вот такую картинку мне прислал товарищ: при попытке снять в банкомате Привата наличные с "ВсеКарты" ПУМБ выдало
"Комиссия за операцию - 10 грн" (он 1000 хотел снять).

Картинку не удалось вставить, барахлит хостинг картинок.
Искатель
 
Повідомлень: 5391
З нами з: 22.02.16
Подякував: 824 раз.
Подякували: 4616 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:39

Re: ПриватБанк

Искатель написав:Вот такую картинку мне прислал товарищ: при попытке снять в банкомате Привата наличные с "ВсеКарты" ПУМБ выдало
"Комиссия за операцию - 10 грн"


viewtopic.php?p=5417743#p5417743
stryzhko
 
Повідомлень: 1838
З нами з: 04.10.16
Подякував: 408 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 50515253>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WallNutPen і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.