RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:41

  stryzhko написав:
Искатель написав:Вот такую картинку мне прислал товарищ: при попытке снять в банкомате Привата наличные с "ВсеКарты" ПУМБ выдало
"Комиссия за операцию - 10 грн"


viewtopic.php?p=5417743#p5417743

Да, я видел, что уже писали :) Хотел картинку выложить, не удалось.

Интересно, теперь остальные банки тоже такое сделают? Или введут комиссию специально для карт Привата?
Искатель
 
Повідомлень: 5391
З нами з: 22.02.16
Подякував: 824 раз.
Подякували: 4616 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:16

  rationalism2 написав:
  M-Audio написав:
  rationalism2 написав:Покращення
З 01.04.2022 платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток інших банків, Приват24 - 0,5% (min 5 грн, max 100 грн),

А было как-то принципиально по-другому?


Да, была фиксированная комиссия за такой перевод - 3 грн. Еще позавчера проводил за 3 грн ... а сегодня бац и 0.5%

По-моему, пополнение карт всегда было с комиссом. А 3 грн было (и осталось) на счета юрлиц и ФОП.
mikos
 
Повідомлень: 178
З нами з: 07.06.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 23:32

Re: ПриватБанк

  Ірина_ написав:Сьогодні знімала кошти в банкоматі з картки для виплат, 1 % від суми :evil:

карта для выплат привата?
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 284
З нами з: 29.11.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 00:03

  wtf написав:
  Ірина_ написав:Сьогодні знімала кошти в банкоматі з картки для виплат, 1 % від суми :evil:

карта для выплат привата?

банкомат привата был? Интересно в чужих тоже? Горячка привата, что говорит (в тарифах вроде без комиса пока, если карта есть или это цифровая)? Карта была в наличии?
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7243
З нами з: 20.01.15
Подякував: 438 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 00:30

  Искатель написав:Интересно, теперь остальные банки тоже такое сделают? Или введут комиссию специально для карт Привата?

Ви ж знаєте, що дурний приклад заразний, подивіться на плату за р2р чужим сервісом, наприклад. Інша проблема, що у інших банків і мережа банкоматів менша і інкасація не така жвава.
klug
 
Повідомлень: 6775
З нами з: 18.08.14
Подякував: 294 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 04:19

  rationalism2 написав:Покращення
З 01.04.2022 платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток інших банків, Приват24 - 0,5% (min 5 грн, max 100 грн),

На сайті Привату інша інформація про комісію:
Платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток/поточних рахунків фізичних осіб інших банків – за реквізитами в Приват24: 1% (min 3 грн., max 100 грн.).
Sanio
 
Повідомлень: 1032
З нами з: 03.09.14
Подякував: 28 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 50515253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (526)
02.04.2022 05:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.