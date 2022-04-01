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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:41
stryzhko написав:
viewtopic.php?p=5417743#p5417743
Искатель написав:Вот такую картинку мне прислал товарищ: при попытке снять в банкомате Привата наличные с "ВсеКарты" ПУМБ выдало
"Комиссия за операцию - 10 грн"
Да, я видел, что уже писали
Хотел картинку выложить, не удалось.
Интересно, теперь остальные банки тоже такое сделают? Или введут комиссию специально для карт Привата?
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:16
rationalism2 написав: M-Audio написав: rationalism2 написав:
Покращення
З 01.04.2022 платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток інших банків, Приват24 - 0,5% (min 5 грн, max 100 грн),
А было как-то принципиально по-другому?
Да, была фиксированная комиссия за такой перевод - 3 грн. Еще позавчера проводил за 3 грн ... а сегодня бац и 0.5%
По-моему, пополнение карт всегда было с комиссом. А 3 грн было (и осталось) на счета юрлиц и ФОП.
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Додано: Суб 02 кві, 2022 00:30
Искатель написав:
Интересно, теперь остальные банки тоже такое сделают? Или введут комиссию специально для карт Привата?
Ви ж знаєте, що дурний приклад заразний, подивіться на плату за р2р чужим сервісом, наприклад. Інша проблема, що у інших банків і мережа банкоматів менша і інкасація не така жвава.
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Додано: Суб 02 кві, 2022 04:19
rationalism2 написав:
Покращення
З 01.04.2022 платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток інших банків, Приват24 - 0,5% (min 5 грн, max 100 грн),
На сайті Привату інша інформація про комісію:
Платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток/поточних рахунків фізичних осіб інших банків – за реквізитами в Приват24: 1% (min 3 грн., max 100 грн.).
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