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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 19:53

Re: ПриватБанк

  WallNutPen написав:Я ж писал - 1 апреля. То Приват так "пошуткував" с клиентами . Они писали потом что благодаря бдительности клиентов они потом откатили назад ошибочно установленные некоторые тарифы.

то какие сейчас тарифи актуальни?
напишите еще раз ...
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 23:09

з якогось чуда ПБ на пошту скинув сьоодні -
Зображення

https://privatbank.ua/tariffs
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