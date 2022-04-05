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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 кві, 2022 19:53
WallNutPen написав:
Я ж писал - 1 апреля. То Приват так "пошуткував" с клиентами . Они писали потом что благодаря бдительности клиентов они потом откатили назад ошибочно установленные некоторые тарифы.
то какие сейчас тарифи актуальни?
напишите еще раз ...
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Додано: Пон 04 кві, 2022 23:09
з якогось чуда ПБ на пошту скинув сьоодні - https://privatbank.ua/tariffs
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