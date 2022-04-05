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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 19:53

Re: ПриватБанк

  WallNutPen написав:Я ж писал - 1 апреля. То Приват так "пошуткував" с клиентами . Они писали потом что благодаря бдительности клиентов они потом откатили назад ошибочно установленные некоторые тарифы.

то какие сейчас тарифи актуальни?
напишите еще раз ...
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 23:09

з якогось чуда ПБ на пошту скинув сьоодні -
Зображення

https://privatbank.ua/tariffs
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 14:03

Re: ПриватБанк

Оооо, яка краса. Щойно знизили кредитний ліміт по Голд з 50К до фактично використаної суми (9720). Тобто доступних коштів 0. При цьому витрати січня загашені вчасно в лютому; витрати лютого, раз вже кредитні канікули, в березні не гасила, бо було б сутужно це робити. Це могло бути причиною обрізання ліміту?
torrent78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 16:15

  torrent78 написав:Оооо, яка краса. Щойно знизили кредитний ліміт по Голд з 50К до фактично використаної суми (9720). Тобто доступних коштів 0. При цьому витрати січня загашені вчасно в лютому; витрати лютого, раз вже кредитні канікули, в березні не гасила, бо було б сутужно це робити. Це могло бути причиною обрізання ліміту?

Звичайно, що так. Якщо ви скористалися "кредитними канікулами", то банк це розуміє як неспроможність погасити кредит і блокує подальше кредитування до відновлення вашої платоспроможності і погашення заборгованості.
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 16:19

Re: ПриватБанк

  Howl написав:физический пластик

Саме так, знімала фізичним пластиком!

WallNutPen Я ж писал - 1 апреля. То Приват так "пошуткував" с клиентами :(. Они писали потом что благодаря бдительности клиентов они потом откатили назад ошибочно установленные некоторые тарифы. Возможно вы стали жертвой такой "ощибки"

Можливо, що я попала під акцію(
Просто часу не було розбиратися з їхніми сюрпризами :evil: .
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 16:44

Безсумнівно наш форум читають :lol: Зображення
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 17:15

Re: ПриватБанк

Правильно розумійте кредині канікули від привату:
кредитні канікули - це пільгові умови договору, коли клієнти мають право не вносити обов'язковий мінімальний платіж. Кредитні канікули означають, що банк не штрафуватиме за прострочені платежі. В ПриватБанку такі умови діють до 1 червня.
"Кредитні канікули не означають відсутність процентів за користування кредитними коштами" https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-naprav ... 71090.html

Тобто грейс-період традиційно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 17:16

Re: ПриватБанк

Кражу денег Бонус+ уже обсудили?
Как они это юридически хотят провернуть?
Ведь это счет с живыми деньгами, с которых был уплачен налог
йцукен
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 19:39

Re: ПриватБанк

йцукен, если не было активности по счёту по Бонус+, то банк выставляет комиссию за мониторинг.
При этом с 1 мая программа "Бонус+" закрывается.
https://www.facebook.com/privatbank/pho ... 194842232/
Howl
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