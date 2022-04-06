Оооо, яка краса. Щойно знизили кредитний ліміт по Голд з 50К до фактично використаної суми (9720). Тобто доступних коштів 0. При цьому витрати січня загашені вчасно в лютому; витрати лютого, раз вже кредитні канікули, в березні не гасила, бо було б сутужно це робити. Це могло бути причиною обрізання ліміту?
torrent78 написав:Оооо, яка краса. Щойно знизили кредитний ліміт по Голд з 50К до фактично використаної суми (9720). Тобто доступних коштів 0. При цьому витрати січня загашені вчасно в лютому; витрати лютого, раз вже кредитні канікули, в березні не гасила, бо було б сутужно це робити. Це могло бути причиною обрізання ліміту?
Звичайно, що так. Якщо ви скористалися "кредитними канікулами", то банк це розуміє як неспроможність погасити кредит і блокує подальше кредитування до відновлення вашої платоспроможності і погашення заборгованості.
WallNutPen Я ж писал - 1 апреля. То Приват так "пошуткував" с клиентами . Они писали потом что благодаря бдительности клиентов они потом откатили назад ошибочно установленные некоторые тарифы. Возможно вы стали жертвой такой "ощибки"
Можливо, що я попала під акцію( Просто часу не було розбиратися з їхніми сюрпризами .
кредитні канікули - це пільгові умови договору, коли клієнти мають право не вносити обов'язковий мінімальний платіж. Кредитні канікули означають, що банк не штрафуватиме за прострочені платежі. В ПриватБанку такі умови діють до 1 червня. "Кредитні канікули не означають відсутність процентів за користування кредитними коштами" https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-naprav ... 71090.html