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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 кві, 2022 00:15
042013
Тижні 2 точно.
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PUnder
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Додано: Сер 06 кві, 2022 00:22
PUnder написав:042013
Тижні 2 точно.
А хто де в такому випадку в Києві знімає $ з карток привату?
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Додано: Сер 06 кві, 2022 06:50
042013 написав: PUnder написав:042013
Тижні 2 точно.
А хто де в такому випадку в Києві знімає $ з карток привату?
Скрізь. Є навіть форма в П24 - "Замовлення готівки".
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jay2004
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Додано: Сер 06 кві, 2022 07:09
jay2004 написав:
Скрізь. Є навіть форма в П24 - "Замовлення готівки".
То що форма є знаю. Але як зняти готівку в касі відділення, якщо саме відділення не працює?
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Додано: Сер 06 кві, 2022 07:25
042013 написав: jay2004 написав:
Скрізь. Є навіть форма в П24 - "Замовлення готівки".
То що форма є знаю. Але як зняти готівку в касі відділення, якщо саме відділення не працює?
Вибрати сусідне працююче відділення. Логіка логічна...
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jay2004
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Додано: Сер 06 кві, 2022 07:40
jay2004 написав:
Вибрати сусідне працююче відділення. Логіка логічна...
В сусідній області? Мова ж про що і йде - що підтримка написала, що жодне відділення в Києві і деяких районах області не працює, дивіться скрін на попередній сторінці. Чи ви знаєте, що якесь відділення в Києві точно працює? Напишіть тоді, будь-ласка, можна в особисті.
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Додано: Сер 06 кві, 2022 07:53
042013 написав: jay2004 написав:
Вибрати сусідне працююче відділення. Логіка логічна...
В сусідній області? Мова ж про що і йде - що підтримка написала, що жодне відділення в Києві і деяких районах області не працює, дивіться скрін на попередній сторінці. Чи ви знаєте, що якесь відділення в Києві точно працює? Напишіть тоді, будь-ласка, можна в особисті.
Або слухайте форумчан, або кур на підтримці. Форумчани знають набагато більше, і це - факт (написав в особисті).
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jay2004
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