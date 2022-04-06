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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

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ПриватБанк 3.2 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
1
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 00:15

042013

Тижні 2 точно.
PUnder
 
Повідомлень: 1198
З нами з: 02.08.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 162 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 00:22

  PUnder написав:042013

Тижні 2 точно.

А хто де в такому випадку в Києві знімає $ з карток привату?
042013
 
Повідомлень: 89
З нами з: 22.07.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 06:50

  042013 написав:
  PUnder написав:042013

Тижні 2 точно.

А хто де в такому випадку в Києві знімає $ з карток привату?


Скрізь. Є навіть форма в П24 - "Замовлення готівки".
jay2004
 
Повідомлень: 3178
З нами з: 19.02.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 397 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:09

  jay2004 написав:Скрізь. Є навіть форма в П24 - "Замовлення готівки".

То що форма є знаю. Але як зняти готівку в касі відділення, якщо саме відділення не працює?
042013
 
Повідомлень: 89
З нами з: 22.07.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:25

  042013 написав:
  jay2004 написав:Скрізь. Є навіть форма в П24 - "Замовлення готівки".

То що форма є знаю. Але як зняти готівку в касі відділення, якщо саме відділення не працює?


Вибрати сусідне працююче відділення. Логіка логічна...
jay2004
 
Повідомлень: 3178
З нами з: 19.02.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 397 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:40

  jay2004 написав:Вибрати сусідне працююче відділення. Логіка логічна...

В сусідній області? Мова ж про що і йде - що підтримка написала, що жодне відділення в Києві і деяких районах області не працює, дивіться скрін на попередній сторінці. Чи ви знаєте, що якесь відділення в Києві точно працює? Напишіть тоді, будь-ласка, можна в особисті.
042013
 
Повідомлень: 89
З нами з: 22.07.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:53

  042013 написав:
  jay2004 написав:Вибрати сусідне працююче відділення. Логіка логічна...

В сусідній області? Мова ж про що і йде - що підтримка написала, що жодне відділення в Києві і деяких районах області не працює, дивіться скрін на попередній сторінці. Чи ви знаєте, що якесь відділення в Києві точно працює? Напишіть тоді, будь-ласка, можна в особисті.


Або слухайте форумчан, або кур на підтримці. Форумчани знають набагато більше, і це - факт (написав в особисті).
jay2004
 
Повідомлень: 3178
З нами з: 19.02.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 397 раз.
 
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  #<1 ... 56575859
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