Именно так и будет
не ходите туда вааще
полно ж адекватных банок под з/п
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 кві, 2022 16:47
Re: ПриватБанк
Додано: Сер 06 кві, 2022 16:48
Re: ПриватБанк
olgerd, для чого ризикувати, особливо в такий час.
Додано: Сер 06 кві, 2022 20:37
Вам шкода тих копійок для фронту ? Тим більше місяць маєте ...
Додано: Сер 06 кві, 2022 20:37
Спочатку оформлюють контракт на 3 роки , але перед оформленням,тебе анкетують,необхідно вказати номер картки для ЗП
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