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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:47

Re: ПриватБанк

  olgerd написав:Возникает вопрос не получится так что карту выдадут когда деньги прийдут тупо спишут и потом опять с ними судись после войны???

Именно так и будет
не ходите туда вааще
полно ж адекватных банок под з/п
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:48

Re: ПриватБанк

olgerd, для чого ризикувати, особливо в такий час.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:37

  ВIВ написав:Ми вирішили закрити програму «Бонус+» і перерахувати всі залишки на рахунках у сумі 600 млн грн на підтримку ЗСУ.
Ви можете використати накопичені бонуси протягом 30 днів у мережі магазинів «Бонус+» чи Приват24.
На вашому рахунку [[[[ бонусів, які з 1.05.2022 року буде автоматично списано на підтримку армії.
Разом до перемоги!

Бегемот за чужой счет делает шириокий жест.
Мародеры.

Вам шкода тих копійок для фронту ? Тим більше місяць маєте ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:37

  Amethyst написав:
  olgerd написав:Возникает вопрос не получится так что карту выдадут когда деньги прийдут тупо спишут и потом опять с ними судись после войны???

Именно так и будет
не ходите туда вааще
полно ж адекватных банок под з/п

Спочатку оформлюють контракт на 3 роки , але перед оформленням,тебе анкетують,необхідно вказати номер картки для ЗП
sens
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