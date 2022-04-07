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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:47

Re: ПриватБанк

  olgerd написав:Возникает вопрос не получится так что карту выдадут когда деньги прийдут тупо спишут и потом опять с ними судись после войны???

Именно так и будет
не ходите туда вааще
полно ж адекватных банок под з/п
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:48

Re: ПриватБанк

olgerd, для чого ризикувати, особливо в такий час.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:37

  ВIВ написав:Ми вирішили закрити програму «Бонус+» і перерахувати всі залишки на рахунках у сумі 600 млн грн на підтримку ЗСУ.
Ви можете використати накопичені бонуси протягом 30 днів у мережі магазинів «Бонус+» чи Приват24.
На вашому рахунку [[[[ бонусів, які з 1.05.2022 року буде автоматично списано на підтримку армії.
Разом до перемоги!

Бегемот за чужой счет делает шириокий жест.
Мародеры.

Вам шкода тих копійок для фронту ? Тим більше місяць маєте ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:37

  Amethyst написав:
  olgerd написав:Возникает вопрос не получится так что карту выдадут когда деньги прийдут тупо спишут и потом опять с ними судись после войны???

Именно так и будет
не ходите туда вааще
полно ж адекватных банок под з/п

Спочатку оформлюють контракт на 3 роки , але перед оформленням,тебе анкетують,необхідно вказати номер картки для ЗП
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 23:33

  maxprofit написав:
  ВIВ написав:Ми вирішили закрити програму «Бонус+» і перерахувати всі залишки на рахунках у сумі 600 млн грн на підтримку ЗСУ.
Ви можете використати накопичені бонуси протягом 30 днів у мережі магазинів «Бонус+» чи Приват24.
На вашому рахунку [[[[ бонусів, які з 1.05.2022 року буде автоматично списано на підтримку армії.
Разом до перемоги!

Бегемот за чужой счет делает шириокий жест.
Мародеры.

Вам шкода тих копійок для фронту ? Тим більше місяць маєте ...

Вовсе нет, суть поста в том том что они пиарится потом будут за чужой счет.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 03:35

Re: ПриватБанк

Вопрос тем у кого был ВАЛЮТНЫЙ депозит в привате (или другом банке), срок действия которого закончился ПОСЛЕ 24 февраля.

Вам выдали доллары/евро в нужный вам день ВСЕЙ суммой? Допустим сразу 5 тыс$ или 15 тыс$? Или начали ипать мозги с "приходите завтра"? Что вообще отвечали и что в итоге?
infa111
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 10:03

maxprofit - а шо таке "копійки"? А не "копійки" це скільки? А місяць маєте чи не місяць - ось тут не має різниці, хоч сьогодні можна закривати, хоч через рік - все одно немає вже магазинів де можна розрахуватись бонусами
Charter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 14:35

  infa111 написав:Вопрос тем у кого был ВАЛЮТНЫЙ депозит в привате (или другом банке), срок действия которого закончился ПОСЛЕ 24 февраля.

Вам выдали доллары/евро в нужный вам день ВСЕЙ суммой? Допустим сразу 5 тыс$ или 15 тыс$? Или начали ипать мозги с "приходите завтра"? Что вообще отвечали и что в итоге?

Ви про ОБМЕЖЕННЯ НБУ знаєте? Ви суму у рамках обмежень ПОПЕРЕДНЬО замовили на бажане відділення?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 19:57

Ми вирішили закрити програму «Бонус+» і перерахувати всі залишки на рахунках у сумі 600 млн грн на підтримку ЗСУ.
Ви можете використати накопичені бонуси протягом 30 днів у мережі магазинів «Бонус+» чи Приват24.
На вашому рахунку [[[[ бонусів, які з 1.05.2022 року буде автоматично списано на підтримку армії.
Разом до перемоги!


а где у них на сайте можно найти эти новости про изменения условий ?
J
 
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