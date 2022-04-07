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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 кві, 2022 16:47
olgerd написав:
Возникает вопрос не получится так что карту выдадут когда деньги прийдут тупо спишут и потом опять с ними судись после войны???
Именно так и будет
не ходите туда вааще
полно ж адекватных банок под з/п
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Amethyst
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Додано: Сер 06 кві, 2022 16:48
olgerd, для чого ризикувати, особливо в такий час.
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Zochan
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Додано: Сер 06 кві, 2022 20:37
ВIВ написав:Ми вирішили закрити програму «Бонус+» і перерахувати всі залишки на рахунках у сумі 600 млн грн на підтримку ЗСУ.
Ви можете використати накопичені бонуси протягом 30 днів у мережі магазинів «Бонус+» чи Приват24.
На вашому рахунку [[[[ бонусів, які з 1.05.2022 року буде автоматично списано на підтримку армії.
Разом до перемоги!
Бегемот за чужой счет делает шириокий жест.
Мародеры.
Вам шкода тих копійок для фронту ? Тим більше місяць маєте ...
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maxprofit
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Додано: Сер 06 кві, 2022 20:37
Amethyst написав: olgerd написав:
Возникает вопрос не получится так что карту выдадут когда деньги прийдут тупо спишут и потом опять с ними судись после войны???
Именно так и будет
не ходите туда вааще
полно ж адекватных банок под з/п
Спочатку оформлюють контракт на 3 роки , але перед оформленням,тебе анкетують,необхідно вказати номер картки для ЗП
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sens
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Додано: Сер 06 кві, 2022 23:33
maxprofit написав: ВIВ написав:Ми вирішили закрити програму «Бонус+» і перерахувати всі залишки на рахунках у сумі 600 млн грн на підтримку ЗСУ.
Ви можете використати накопичені бонуси протягом 30 днів у мережі магазинів «Бонус+» чи Приват24.
На вашому рахунку [[[[ бонусів, які з 1.05.2022 року буде автоматично списано на підтримку армії.
Разом до перемоги!
Бегемот за чужой счет делает шириокий жест.
Мародеры.
Вам шкода тих копійок для фронту ? Тим більше місяць маєте ...
Вовсе нет, суть поста в том том что они пиарится потом будут за чужой счет.
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ВIВ
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Додано: Чет 07 кві, 2022 03:35
Вопрос тем у кого был ВАЛЮТНЫЙ депозит в привате (или другом банке), срок действия которого закончился ПОСЛЕ 24 февраля.
Вам выдали доллары/евро в нужный вам день ВСЕЙ суммой? Допустим сразу 5 тыс$ или 15 тыс$? Или начали ипать мозги с "приходите завтра"? Что вообще отвечали и что в итоге?
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infa111
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Додано: Чет 07 кві, 2022 10:03
maxprofit - а шо таке "копійки"? А не "копійки" це скільки? А місяць маєте чи не місяць - ось тут не має різниці, хоч сьогодні можна закривати, хоч через рік - все одно немає вже магазинів де можна розрахуватись бонусами
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Charter
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Додано: Чет 07 кві, 2022 14:35
infa111 написав:
Вопрос тем у кого был ВАЛЮТНЫЙ депозит в привате (или другом банке), срок действия которого закончился ПОСЛЕ 24 февраля.
Вам выдали доллары/евро в нужный вам день ВСЕЙ суммой? Допустим сразу 5 тыс$ или 15 тыс$? Или начали ипать мозги с "приходите завтра"? Что вообще отвечали и что в итоге?
Ви про ОБМЕЖЕННЯ НБУ знаєте? Ви суму у рамках обмежень ПОПЕРЕДНЬО замовили на бажане відділення?
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klug
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Додано: Чет 07 кві, 2022 19:57
Ми вирішили закрити програму «Бонус+» і перерахувати всі залишки на рахунках у сумі 600 млн грн на підтримку ЗСУ.
Ви можете використати накопичені бонуси протягом 30 днів у мережі магазинів «Бонус+» чи Приват24.
На вашому рахунку [[[[ бонусів, які з 1.05.2022 року буде автоматично списано на підтримку армії.
Разом до перемоги!
а где у них на сайте можно найти эти новости про изменения условий ?
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Додано: Чет 07 кві, 2022 22:49
klug написав: infa111 написав:
Вопрос тем у кого был ВАЛЮТНЫЙ депозит в привате (или другом банке), срок действия которого закончился ПОСЛЕ 24 февраля.
Вам выдали доллары/евро в нужный вам день ВСЕЙ суммой? Допустим сразу 5 тыс$ или 15 тыс$? Или начали ипать мозги с "приходите завтра"? Что вообще отвечали и что в итоге?
Ви про ОБМЕЖЕННЯ НБУ знаєте? Ви суму у рамках обмежень ПОПЕРЕДНЬО замовили на бажане відділення?
Какое еще ограничение если срок действия валютного вклада истек?
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infa111
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