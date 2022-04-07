infa111 написав:klug написав:infa111 написав:Вопрос тем у кого был ВАЛЮТНЫЙ депозит в привате (или другом банке), срок действия которого закончился ПОСЛЕ 24 февраля.
Вам выдали доллары/евро в нужный вам день ВСЕЙ суммой? Допустим сразу 5 тыс$ или 15 тыс$? Или начали ипать мозги с "приходите завтра"? Что вообще отвечали и что в итоге?
Ви про ОБМЕЖЕННЯ НБУ знаєте? Ви суму у рамках обмежень ПОПЕРЕДНЬО замовили на бажане відділення?
Какое еще ограничение если срок действия валютного вклада истек?
Вот это ограничение.
Кроме того возвратом вклада многие банки прописывают сам факт зачисления денег так текущий или карточный счёт (приват так уж бегом). А уже дальше с него снимаете согласно лимитов.