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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 23:11

  infa111 написав:
  klug написав:
  infa111 написав:Вопрос тем у кого был ВАЛЮТНЫЙ депозит в привате (или другом банке), срок действия которого закончился ПОСЛЕ 24 февраля.

Вам выдали доллары/евро в нужный вам день ВСЕЙ суммой? Допустим сразу 5 тыс$ или 15 тыс$? Или начали ипать мозги с "приходите завтра"? Что вообще отвечали и что в итоге?

Ви про ОБМЕЖЕННЯ НБУ знаєте? Ви суму у рамках обмежень ПОПЕРЕДНЬО замовили на бажане відділення?


Какое еще ограничение если срок действия валютного вклада истек?

Вот это ограничение. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text в вашем случае п.5.
Кроме того возвратом вклада многие банки прописывают сам факт зачисления денег так текущий или карточный счёт (приват так уж бегом). А уже дальше с него снимаете согласно лимитов.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 23:32

Валюту можно каждый день снимать эквиваленту 100 тыщь. А гривну только 100 тыщь в календарный месяц.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 01:44

  demichh написав:Валюту можно каждый день снимать эквиваленту 100 тыщь. А гривну только 100 тыщь в календарный месяц.


и гривна и валюта - 100 к грн. в день по Постанове ...

Зображення

ну а по факту сами понимаете ...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 01:48

  infa111 написав:
  klug написав:
  infa111 написав:Вопрос тем у кого был ВАЛЮТНЫЙ депозит в привате (или другом банке), срок действия которого закончился ПОСЛЕ 24 февраля.

Вам выдали доллары/евро в нужный вам день ВСЕЙ суммой? Допустим сразу 5 тыс$ или 15 тыс$? Или начали ипать мозги с "приходите завтра"? Что вообще отвечали и что в итоге?

Ви про ОБМЕЖЕННЯ НБУ знаєте? Ви суму у рамках обмежень ПОПЕРЕДНЬО замовили на бажане відділення?


Какое еще ограничение если срок действия валютного вклада истек?


ограничение на выдачу наличных, а истек депозит или они у вас лежали на текущем тут роли не играет. Дай бог, чтоб в пределах дневных лимитов НБУ выдавали ...

военное положение как бы ... в военное время депозит вообще могут конфисковать, не то что выдавать частями.
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  #<1 ... 58596061
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