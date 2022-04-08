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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 58596061 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.2 5 13 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 2 2- Погане. Некомпетентне. 15% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 23% 3 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 4 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 15% 2 Всього голосів : 13 Додано: Чет 07 кві, 2022 23:11 infa111 написав: klug написав: infa111 написав: Вопрос тем у кого был ВАЛЮТНЫЙ депозит в привате (или другом банке), срок действия которого закончился ПОСЛЕ 24 февраля.



Вам выдали доллары/евро в нужный вам день ВСЕЙ суммой? Допустим сразу 5 тыс$ или 15 тыс$? Или начали ипать мозги с "приходите завтра"? Что вообще отвечали и что в итоге? Вопрос тем у кого был ВАЛЮТНЫЙ депозит в привате (или другом банке), срок действия которого закончился ПОСЛЕ 24 февраля.Вам выдали доллары/евро в нужный вам день ВСЕЙ суммой? Допустим сразу 5 тыс$ или 15 тыс$? Или начали ипать мозги с "приходите завтра"? Что вообще отвечали и что в итоге?

Ви про ОБМЕЖЕННЯ НБУ знаєте? Ви суму у рамках обмежень ПОПЕРЕДНЬО замовили на бажане відділення? Ви про ОБМЕЖЕННЯ НБУ знаєте? Ви суму у рамках обмежень ПОПЕРЕДНЬО замовили на бажане відділення?



Какое еще ограничение если срок действия валютного вклада истек? Какое еще ограничение если срок действия валютного вклада истек?

Вот это ограничение. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text в вашем случае п.5.

Кроме того возвратом вклада многие банки прописывают сам факт зачисления денег так текущий или карточный счёт (приват так уж бегом). А уже дальше с него снимаете согласно лимитов. Вот это ограничение.в вашем случае п.5.Кроме того возвратом вклада многие банки прописывают сам факт зачисления денег так текущий или карточный счёт (приват так уж бегом). А уже дальше с него снимаете согласно лимитов. WallNutPen Повідомлень: 195 З нами з: 08.06.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 48 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 кві, 2022 23:32 Валюту можно каждый день снимать эквиваленту 100 тыщь. А гривну только 100 тыщь в календарный месяц. demichh Повідомлень: 2722 З нами з: 09.12.10 Подякував: 141 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 кві, 2022 01:44 demichh написав: Валюту можно каждый день снимать эквиваленту 100 тыщь. А гривну только 100 тыщь в календарный месяц. Валюту можно каждый день снимать эквиваленту 100 тыщь. А гривну только 100 тыщь в календарный месяц.



и гривна и валюта - 100 к грн. в день по Постанове ...







ну а по факту сами понимаете ... и гривна и валюта - 100 к грн. в день по Постанове ...ну а по факту сами понимаете ... IMPRINTER 2 1

Свинорил 100 lvl Повідомлень: 38447 З нами з: 06.08.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 6126 раз. Профіль 9 5 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 кві, 2022 01:48 infa111 написав: klug написав: infa111 написав: Вопрос тем у кого был ВАЛЮТНЫЙ депозит в привате (или другом банке), срок действия которого закончился ПОСЛЕ 24 февраля.



Вам выдали доллары/евро в нужный вам день ВСЕЙ суммой? Допустим сразу 5 тыс$ или 15 тыс$? Или начали ипать мозги с "приходите завтра"? Что вообще отвечали и что в итоге? Вопрос тем у кого был ВАЛЮТНЫЙ депозит в привате (или другом банке), срок действия которого закончился ПОСЛЕ 24 февраля.Вам выдали доллары/евро в нужный вам день ВСЕЙ суммой? Допустим сразу 5 тыс$ или 15 тыс$? Или начали ипать мозги с "приходите завтра"? Что вообще отвечали и что в итоге?

Ви про ОБМЕЖЕННЯ НБУ знаєте? Ви суму у рамках обмежень ПОПЕРЕДНЬО замовили на бажане відділення? Ви про ОБМЕЖЕННЯ НБУ знаєте? Ви суму у рамках обмежень ПОПЕРЕДНЬО замовили на бажане відділення?



Какое еще ограничение если срок действия валютного вклада истек? Какое еще ограничение если срок действия валютного вклада истек?



ограничение на выдачу наличных, а истек депозит или они у вас лежали на текущем тут роли не играет. Дай бог, чтоб в пределах дневных лимитов НБУ выдавали ...



военное положение как бы ... в военное время депозит вообще могут конфисковать, не то что выдавать частями. ограничение на выдачу наличных, а истек депозит или они у вас лежали на текущем тут роли не играет. Дай бог, чтоб в пределах дневных лимитов НБУ выдавали ...военное положение как бы ... в военное время депозит вообще могут конфисковать, не то что выдавать частями. IMPRINTER 2 1

Свинорил 100 lvl Повідомлень: 38447 З нами з: 06.08.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 6126 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 58596061 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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