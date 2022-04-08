infa111 написав:Вопрос тем у кого был ВАЛЮТНЫЙ депозит в привате (или другом банке), срок действия которого закончился ПОСЛЕ 24 февраля.
Вам выдали доллары/евро в нужный вам день ВСЕЙ суммой? Допустим сразу 5 тыс$ или 15 тыс$? Или начали ипать мозги с "приходите завтра"? Что вообще отвечали и что в итоге?
Ви про ОБМЕЖЕННЯ НБУ знаєте? Ви суму у рамках обмежень ПОПЕРЕДНЬО замовили на бажане відділення?
Какое еще ограничение если срок действия валютного вклада истек?
Вот это ограничение. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text в вашем случае п.5. Кроме того возвратом вклада многие банки прописывают сам факт зачисления денег так текущий или карточный счёт (приват так уж бегом). А уже дальше с него снимаете согласно лимитов.
Monk23 написав:сейчас можно просто взять простую бомж-болванку и подвязать под действующий счет с кред. лимитом (допкой). А Голд-карту потом просто закрыть.
в отделении неудалось такое сделать сказали перевыпустить можно только голд. чтобы получить бомж уни нужно закрыть счет с кл. новые открывают без кл. в крайнем случае сам закрою, кредиток по 5-10к лимита хватает некоторые даже с кб