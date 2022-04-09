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Обслуговування в українських
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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:11

Агентура пише, що Прихват поїв лайна та відкотив комісії за чужими картками. Хто сміливий перевірити?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 11:45

  klug написав:Агентура пише, що Прихват поїв лайна та відкотив комісії за чужими картками. Хто сміливий перевірити?

С белой Мони сегодня комисса не было.
ROLF
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Повідомлень: 839
З нами з: 27.03.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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  #<1 ... 59606162
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