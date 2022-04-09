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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:11
Агентура пише
, що Прихват поїв лайна та відкотив комісії за чужими картками. Хто сміливий перевірити?
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klug
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Додано: Суб 09 кві, 2022 11:45
klug написав:
Агентура пише
, що Прихват поїв лайна та відкотив комісії за чужими картками. Хто сміливий перевірити?
С белой Мони сегодня комисса не было.
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ROLF
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