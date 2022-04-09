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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:11
Агентура
Додано: Суб 09 кві, 2022 11:45
С белой Мони сегодня комисса не было.
Додано: Суб 09 кві, 2022 13:34
Re: ПриватБанк
З пенсійуи фарса комісу нема. Зняв 500грн з 500,не сварилось...
Додано: Суб 09 кві, 2022 14:43
Re: ПриватБанк
а куда подевалась кнопочка оплатить комис за получателя при переводя на КДВ?
кто-то столкнулся?
Додано: Суб 09 кві, 2022 15:03
На каком основании и какие для этого предпосылки? В рашке об этом говорят многие. У нас кроме Вашего поста не видел. Некоторые этим пугали в 2014-2015 годах, но ничего такого не произошло. Думаю и сейчас не будет.
Конфискованное во время войны нужно возвращать, т.о. это типа замораживания. Выдача частями (по лимитам) из этой же оперы, но при этом о конфискации не говорят.
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