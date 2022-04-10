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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:11

Агентура пише, що Прихват поїв лайна та відкотив комісії за чужими картками. Хто сміливий перевірити?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 11:45

  klug написав:Агентура пише, що Прихват поїв лайна та відкотив комісії за чужими картками. Хто сміливий перевірити?

С белой Мони сегодня комисса не было.
ROLF
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 13:34

Re: ПриватБанк

З пенсійуи фарса комісу нема. Зняв 500грн з 500,не сварилось...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 14:43

Re: ПриватБанк

а куда подевалась кнопочка оплатить комис за получателя при переводя на КДВ?
кто-то столкнулся?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 15:03

  IMPRINTER написав:в военное время депозит вообще могут конфисковать, не то что выдавать частями.

На каком основании и какие для этого предпосылки? В рашке об этом говорят многие. У нас кроме Вашего поста не видел. Некоторые этим пугали в 2014-2015 годах, но ничего такого не произошло. Думаю и сейчас не будет.

Конфискованное во время войны нужно возвращать, т.о. это типа замораживания. Выдача частями (по лимитам) из этой же оперы, но при этом о конфискации не говорят.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 16:25

Re: ПриватБанк

ПриватБанк з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня проводить планові регламентні роботи в Приват24, які необхідні для безпечної та якісної роботи сервісів. Під час проведення робіт користування сервісами буде тимчасово призупинено. https://privatbank.ua/news/2022/4/10/1612
Ой+
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Знімають вже ОП з квітня місяця чи ще можна не мносити до 1.06?
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 17:34

  melkh написав:Знімають вже ОП з квітня місяця чи ще можна не мносити до 1.06?

ОМП нема. Штрафи не застосовуться. Втім якщо вилетіти з грейсу обіцяють з 1.4.22 нараховувати на борг 1,7% щомісяця
WallNutPen
 
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