IMPRINTER написав:в военное время депозит вообще могут конфисковать, не то что выдавать частями.
На каком основании и какие для этого предпосылки? В рашке об этом говорят многие. У нас кроме Вашего поста не видел. Некоторые этим пугали в 2014-2015 годах, но ничего такого не произошло. Думаю и сейчас не будет.
Конфискованное во время войны нужно возвращать, т.о. это типа замораживания. Выдача частями (по лимитам) из этой же оперы, но при этом о конфискации не говорят.
ПриватБанк з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня проводить планові регламентні роботи в Приват24, які необхідні для безпечної та якісної роботи сервісів. Під час проведення робіт користування сервісами буде тимчасово призупинено. https://privatbank.ua/news/2022/4/10/1612