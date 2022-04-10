ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:11
Агентура
пише
, що Прихват поїв лайна та відкотив комісії за чужими картками. Хто сміливий перевірити?
klug
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Додано: Суб 09 кві, 2022 11:45
klug написав:
Агентура
пише
, що Прихват поїв лайна та відкотив комісії за чужими картками. Хто сміливий перевірити?
С белой Мони сегодня комисса не было.
ROLF
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Додано: Суб 09 кві, 2022 13:34
З пенсійуи фарса комісу нема. Зняв 500грн з 500,не сварилось...
chipmunk
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Додано: Суб 09 кві, 2022 14:43
а куда подевалась кнопочка оплатить комис за получателя при переводя на КДВ?
кто-то столкнулся?
Shaman
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Додано: Суб 09 кві, 2022 15:03
IMPRINTER написав:
в военное время депозит вообще могут конфисковать, не то что выдавать частями.
На каком основании и какие для этого предпосылки? В рашке об этом говорят многие. У нас кроме Вашего поста не видел. Некоторые этим пугали в 2014-2015 годах, но ничего такого не произошло. Думаю и сейчас не будет.
Конфискованное во время войны нужно возвращать, т.о. это типа замораживания. Выдача частями (по лимитам) из этой же оперы, но при этом о конфискации не говорят.
newbie
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Додано: Нед 10 кві, 2022 16:25
ПриватБанк з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня проводить планові регламентні роботи в Приват24, які необхідні для безпечної та якісної роботи сервісів. Під час проведення робіт користування сервісами буде тимчасово призупинено.
https://privatbank.ua/news/2022/4/10/1612
Ой+
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Додано: Нед 10 кві, 2022 17:30
Знімають вже ОП з квітня місяця чи ще можна не мносити до 1.06?
melkh
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Додано: Нед 10 кві, 2022 17:34
melkh написав:
Знімають вже ОП з квітня місяця чи ще можна не мносити до 1.06?
ОМП нема. Штрафи не застосовуться. Втім якщо вилетіти з грейсу обіцяють з 1.4.22 нараховувати на борг 1,7% щомісяця
WallNutPen
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Додано: Нед 10 кві, 2022 19:29
WallNutPen написав: melkh написав:
Знімають вже ОП з квітня місяця чи ще можна не мносити до 1.06?
ОМП нема. Штрафи не застосовуться. Втім якщо вилетіти з грейсу обіцяють з 1.4.22 нараховувати на борг 1,7% щомісяця
не обещают, а очень даже насчитывают
Shaman
Повідомлень: 1791
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