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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:11
Агентура
Додано: Суб 09 кві, 2022 11:45
С белой Мони сегодня комисса не было.
Додано: Суб 09 кві, 2022 13:34
Re: ПриватБанк
З пенсійуи фарса комісу нема. Зняв 500грн з 500,не сварилось...
Додано: Суб 09 кві, 2022 14:43
Re: ПриватБанк
а куда подевалась кнопочка оплатить комис за получателя при переводя на КДВ?
кто-то столкнулся?
Додано: Суб 09 кві, 2022 15:03
На каком основании и какие для этого предпосылки? В рашке об этом говорят многие. У нас кроме Вашего поста не видел. Некоторые этим пугали в 2014-2015 годах, но ничего такого не произошло. Думаю и сейчас не будет.
Конфискованное во время войны нужно возвращать, т.о. это типа замораживания. Выдача частями (по лимитам) из этой же оперы, но при этом о конфискации не говорят.
Додано: Нед 10 кві, 2022 16:25
Re: ПриватБанк
ПриватБанк з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня проводить планові регламентні роботи в Приват24, які необхідні для безпечної та якісної роботи сервісів. Під час проведення робіт користування сервісами буде тимчасово призупинено.
Додано: Нед 10 кві, 2022 17:30
Знімають вже ОП з квітня місяця чи ще можна не вносити до 1.06?
Востаннє редагувалось melkh в Нед 10 кві, 2022 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 кві, 2022 17:34
Додано: Нед 10 кві, 2022 19:29
Додано: Нед 10 кві, 2022 21:50
Народ, я запитував про оплату частинами з кредитки, тому що в березні місяці закинув суму, а її не зняли, то саме хотів уточнити тут, чи почали з квітня місяця знімати чи не потрібно нічого поки що закидувати.
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