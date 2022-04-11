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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 кві, 2022 10:26
Привату24 погано зараз, не логіниться, а де вже залогінений, не дає доступу до номеру карток.
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042013
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Додано: Пон 11 кві, 2022 12:15
042013 написав:Привату24 погано зараз, не логіниться, а де вже залогінений, не дає доступу до номеру карток.
Вже працює.
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Zochan
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Додано: Пон 11 кві, 2022 12:17
Zochan написав:
042013 написав:Привату24 погано зараз, не логіниться, а де вже залогінений, не дає доступу до номеру карток.
Вже працює.
мои вклады - нет ( правда на руках 5.1 андроид , но это излишки войны )
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sens
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Додано: Пон 11 кві, 2022 12:20
sens написав:мои вклады - нет ( правда на руках 5.1 андроид , но это излишки войны )
Мої вклади на 9 працюють, тільки що перевірив.
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Zochan
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- Повідомлень: 468
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 51 раз.
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